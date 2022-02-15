Эксперт Роспотребнадзора Ильина: Кислородотерапия при ковиде может привести к пневмонии

Главный научный сотрудник НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Елена Ильина заявила, что кислородотерапия при заражении коронавирусом может спровоцировать бактериальную пневмонию.

"Как только вы включаете любую принудительную вентиляцию лёгких, а подача кислорода — это принудительная вентиляция, вы способствуете обмену бактериальной флорой между верхними и нижними дыхательными путями", — рассказала Елена Ильина "Газете.ru".

Эксперт объяснила, что во рту и носу человека всегда много бактерий, но слизистая выполняет барьерную функцию: она абсорбирует микроорганизмы в нормальном состоянии. При использовании кислородотерапии происходит занесение бактерий из носа и рта в трахею и лёгкие потоком воздуха.