Эксперт Роспотребнадзора Ильина: Кислородотерапия при ковиде может привести к пневмонии
Она объяснила, что при кислородотерапии происходит занесение бактерий из носа и рта в трахею и лёгкие.
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Главный научный сотрудник НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Елена Ильина заявила, что кислородотерапия при заражении коронавирусом может спровоцировать бактериальную пневмонию.
"Как только вы включаете любую принудительную вентиляцию лёгких, а подача кислорода — это принудительная вентиляция, вы способствуете обмену бактериальной флорой между верхними и нижними дыхательными путями", — рассказала Елена Ильина "Газете.ru".
Эксперт объяснила, что во рту и носу человека всегда много бактерий, но слизистая выполняет барьерную функцию: она абсорбирует микроорганизмы в нормальном состоянии. При использовании кислородотерапии происходит занесение бактерий из носа и рта в трахею и лёгкие потоком воздуха.
Ранее вирусолог Альтштейн спрогнозировал конец пятой волны ковида на апрель. Однако его коллега Максим Скулачёв с этим не согласился и высказал предположение, что заболеваемость "омикроном" спадёт ещё быстрее.
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