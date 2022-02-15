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"Вы не люди": Губерниев жёстко раскритиковал фанатов, оскорбивших биатлониста Латыпова после эстафеты

Напомним, судьба гонки решилась на последней стрельбе, где наш спортсмен зашёл на два штрафных круга.

15 февраля, 10:42

Дмитрий Губерниев обратился к болельщикам, оскорбившим биатлониста Эдуарда Латыпова. Видео © Telegram / Реальный Губер

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале обратился к болельщикам, которые сразу после мужской эстафеты писали различные оскорбления биатлонисту Эдуарду Латыпову.

"Ребят, я что хочу сказать: те люди, которые сейчас пишут гадости Эдуарду Латыпову, знайте, пожалуйста, вы — не люди, вы — говно", — заявил Губерниев.

Латыпов — о промахах на стрельбе в олимпийской эстафете: Всё могло быть хуже

Латыпов — о промахах на стрельбе в олимпийской эстафете: Всё могло быть хуже

Напомним, мужская сборная России взяла бронзу в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Судьба всей гонки решилась на последнем огневом рубеже, где Эдуард Латыпов не смог справиться с ветром и в итоге растерял почти минутное преимущество нашей команды над остальными соперниками.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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