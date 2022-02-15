"Вы не люди": Губерниев жёстко раскритиковал фанатов, оскорбивших биатлониста Латыпова после эстафеты

Дмитрий Губерниев обратился к болельщикам, оскорбившим биатлониста Эдуарда Латыпова. Видео © Telegram / Реальный Губер

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале обратился к болельщикам, которые сразу после мужской эстафеты писали различные оскорбления биатлонисту Эдуарду Латыпову.

"Ребят, я что хочу сказать: те люди, которые сейчас пишут гадости Эдуарду Латыпову, знайте, пожалуйста, вы — не люди, вы — говно", — заявил Губерниев.