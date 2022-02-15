Флеболог Русаков рассказал, почему после коронавируса болят ноги

Иногда после перенесённого коронавируса у пациентов наблюдаются боли в ногах. Врач-флеболог Анатолий Русаков рассказал, почему так происходит и в каких случаях необходимо срочно обратиться к врачу.

По его словам, после болезни могут наблюдаться три вида боли в нижних конечностях: мышечные, суставные и вызванные сосудистыми нарушениями. Причин, которые их вызывают, также три.

Прежде всего это тромбообразование, которое возникает из-за повреждения тканей эндотелия, повышения вязкости и застоя крови. Ещё одна причина болей нижних конечностей — обезвоживание организма. Нехватка воды провоцируется лихорадочным состоянием, из-за чего возникают электролитные нарушения. Они также могут возникнуть из-за приёма противовирусных препаратов, антибиотиков и других лекарственных средств противовирусной терапии.

Третья причина болей — повышенное выделение в кровь токсинов. Они формируются при размножении инфекции и способны вызывать воспаление суставов, а также поражение скелетных мышц.

"Пациентам с жалобами на боли в нижних конечностях рекомендовано обращение к врачу при первых признаках тромбоза, так как отсутствие лечения может вызвать необратимые последствия, в том числе тромбоэмболию лёгочной артерии и даже летальный исход. Боли в суставах также требуют лечения, так как приводят к возникновению артритов и их прогрессированию", — рассказал доктор "Вечерней Москве".