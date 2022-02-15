Флеболог Русаков рассказал, почему после коронавируса болят ноги
По его словам, после болезни могут наблюдаться три вида боли в нижних конечностях: мышечные, суставные и вызванные сосудистыми нарушениями.
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Иногда после перенесённого коронавируса у пациентов наблюдаются боли в ногах. Врач-флеболог Анатолий Русаков рассказал, почему так происходит и в каких случаях необходимо срочно обратиться к врачу.
По его словам, после болезни могут наблюдаться три вида боли в нижних конечностях: мышечные, суставные и вызванные сосудистыми нарушениями. Причин, которые их вызывают, также три.
Прежде всего это тромбообразование, которое возникает из-за повреждения тканей эндотелия, повышения вязкости и застоя крови. Ещё одна причина болей нижних конечностей — обезвоживание организма. Нехватка воды провоцируется лихорадочным состоянием, из-за чего возникают электролитные нарушения. Они также могут возникнуть из-за приёма противовирусных препаратов, антибиотиков и других лекарственных средств противовирусной терапии.
Третья причина болей — повышенное выделение в кровь токсинов. Они формируются при размножении инфекции и способны вызывать воспаление суставов, а также поражение скелетных мышц.
"Пациентам с жалобами на боли в нижних конечностях рекомендовано обращение к врачу при первых признаках тромбоза, так как отсутствие лечения может вызвать необратимые последствия, в том числе тромбоэмболию лёгочной артерии и даже летальный исход. Боли в суставах также требуют лечения, так как приводят к возникновению артритов и их прогрессированию", — рассказал доктор "Вечерней Москве".
А ранее врач-вирусолог Максим Щеленков перечислил анализы, которые нужно сдать после ковида. По словам специалиста, одним из побочных эффектов болезни может стать повышенная вязкость крови, что характерно при этом виде инфекции. Он рекомендует пройти три вида тестирования.
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