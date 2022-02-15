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Пять знаков зодиака, с которыми истинная любовь остаётся до самого конца

Многим хочется влюбиться так, чтобы раз и на всю жизнь. Некоторым, вычислили астрологи, это удаётся в силу характера, что объясняется влиянием звёзд.

15 февраля, 10:15
<p>Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock</p>

Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Всем становится не по себе при мысли об одинокой старости. Но некоторым знакам зодиака можно успокоиться заранее — у них точно будет человек, который подаст им стакан воды. Астрологи уверены, что есть пять типов людей, рождённых под определённой звездой, которые находят своего идеального партнёра и остаются с ним до самого конца, пишет Lisa.ru со ссылкой на шаманку и ясновидящую Кажетту Ахметжанову.

Рак

Представители этого знака не любят в молодости активное и буйное веселье, предпочитая проводить время дома в кругу семьи или любимых. И карьера с учёбой их интересует мало, в отличие от дел сердечных. Скорпионы и Тельцы — идеальные кандидаты для создания семьи с Раками.

Фото © Unsplash / Joe Yates

Фото © Unsplash / Joe Yates

Телец

Рождённые под этим знаком девушки часто обладают сильной женской энергией, которая будто притягивает мужчин. Интересующего их парня Тельцы способны очаровать, показав себя с самых выгодных сторон, и добиться заветного кольца на пальце. Но и вторые половинки таких девушек явно будут не в накладе — их окружат любовью и заботой. Лучшей парой для Тельца астрологи называют Рака или Скорпиона.

Овен

Упёртый Овен обладает пробивным характером, а потому легко добивается любви понравившегося человека. Не поддаться напору представителей этого знака просто невозможно, но с такими упрямцами и создаются счастливые и крепкие семьи, способные выстоять перед любой бурей. Идеальным союз у Овна будет с Девами и Львами.

Фото © Unsplash / Nathan Dumlao

Фото © Unsplash / Nathan Dumlao

Весы

Всю свою жизнь Весы окружены вниманием противоположного пола, а поэтому они совсем его не ценят — либо меняют партнёров с пугающей регулярностью, либо игнорируют, занимаясь своими делами. Но в более осмысленном возрасте представители этого знака находят идеального партнёра и создают с ним семью, о которой можно только мечтать. Лучше всего Весы сочетаются с Девами и Водолеями.

Сколько раз каждому знаку зодиака может повезти в любви

Сколько раз каждому знаку зодиака может повезти в любви

Лев

Для Льва никогда не составляет труда завоевать интересующего его человека, ведь повадки и инстинкты хищника у него в крови. Любовный интерес просто не сможет скрыться от рождённых под этой звездой, потому что любят Львы серьёзно и надолго. Чаще всего вниманием представителей этого знака не обделены Овны и Скорпионы.

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А вы верите в любовь до гроба?

Пять знаков зодиака, представительницам которых с детства не дают прохода

Пять знаков зодиака, представительницам которых с детства не дают прохода

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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