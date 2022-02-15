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Владелец магазина рассказал про новый вид мошенничества в России, повестись на которое очень легко

Прогресс не стоит на месте! И это касается всех сфер нашей жизни — даже мошенники умудряются регулярно придумывать новые схемы. Одну из них раскрыл создатель париков для косплееров Ян Гильц.

15 февраля, 09:00

Фото на обложке © Shutterstock

Ян уже несколько лет профессионально занимается косплеем и созданием париков для себя и коллег. Его работы заказывают люди со всего мира, поэтому часто Гильцу приходится иметь дело с доставкой. Именно тут-то он и столкнулся с мошенниками. Поделился этой историей косплеер в своём аккаунте в "Твиттере". Началось всё с очередного заказа — парик нужно было отправлять в Штаты. Заказ оформлен — остаётся только дождаться курьера. Но наутро всё начинает идти не по плану.

Утром я должен был вызвать курьера. И тут мне звонок в 8 утра. "Алло, я курьер, мне передали вашу заявку на забор посылки в США. Подъеду к вам до часу дня". Так как последнюю неделю я был в диком дедлайне, то такой говорю: "Окей, жду". И тут в голове начались вопросы: "Так! Заявка оформлена не на меня. Отправление тоже. Номер телефона в документах другой…". Было очень странно, но стали ждать, кто в итоге приедет. 🤷‍♀️

yan_gilts

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Когда "курьер" прибыл, подозрений стало ещё больше. "Экземпляр в кожаной куртке" поздоровался и начал считать цену отправления на калькуляторе. Конечно, ни взвесить посылку, ни снять габариты он не удосужился. Насчитал шесть тысяч рублей. Тогда Ян точно понял, что перед ним мошенник, — до Штатов ни одна посылка не выходила меньше 10 тысяч, а по его расчётам конкретно за эту нужно было заплатить порядка 30.

"А ой. Наверное, я неправильно задал тариф. *тык-тык в калькуляторе*. 13к.", — говорит нам мужик. "Какая-то ты непонятная ***** (матерное слово, то же, что ерунда. — Прим. Лайфа)", думаем мы и спрашиваем: "А ВЫ КТО ТАКОЙ ВООБЩЕ?".

— "Аамсс… бе ме.. я курьер.."

— "Вы курьер "Федекс"?"

— "Я курьер и его, и СДЭК, и т.д.".

Прошу позвонить начальству. Говорю, что посылку не отдам. Даёт мне непонятный номер. Какой-то ещё один мужик затирает мне, что Я делал вчера заявку. НО Я ЕЁ НЕ ДЕЛАЛ.

yan_gilts

Работы Яна Гильца. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / incosplay.brand

Работы Яна Гильца. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / incosplay.brand

После таких несостыковок у Яна был только один вариант — поскорее выгнать "курьера" и срочно звонить в транспортную компанию, где изначально заказывали отправку. Выяснилось, что отправления забирают исключительно курьеры из штата в фирменной форме, а окончательную цену они называют только после звонка оператору.

После этого Яну было ну очень интересно, что за номер ему дал мошенник, который приехал забрать заказ. Ничего нового — на том конце провода голос поначалу пытался задавить авторитетом. Но стоило задать пару вопросов по фактам, как Гильца "конечно же послали".

Короче, <...> кто-то из транспортной компании сливает ваши данные, они приезжают за посылкой, берут с вас деньги, уезжают, а посылку выкидывают с: Как вам такое? Они уже тупо приходят к вам домой ^^ и знают день, когда у вас должен приехать курьер

yan_gilts

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Единственное, что уберегло Яна, — огромный опыт в отправках и даже работа в органах. Тем не менее обычный человек, который решил впервые в жизни что-то отправить за границу, может сильно пожалеть, ведь останется и без денег, и без посылки.

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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