Владелец магазина рассказал про новый вид мошенничества в России, повестись на которое очень легко

"А ой. Наверное, я неправильно задал тариф. *тык-тык в калькуляторе*. 13к.", — говорит нам мужик. "Какая-то ты непонятная ***** (матерное слово, то же, что ерунда. — Прим. Лайфа)", думаем мы и спрашиваем: "А ВЫ КТО ТАКОЙ ВООБЩЕ?".

— "Аамсс… бе ме.. я курьер.."

— "Вы курьер "Федекс"?"

— "Я курьер и его, и СДЭК, и т.д.".

Прошу позвонить начальству. Говорю, что посылку не отдам. Даёт мне непонятный номер. Какой-то ещё один мужик затирает мне, что Я делал вчера заявку. НО Я ЕЁ НЕ ДЕЛАЛ.