До вручения "Оскаров" осталось шесть недель, и вот кто может стать ведущими церемонии
Кто же будет вести 94-ю премию "Оскар"? Официально имена ведущих вручения премий Американской академии кинематографических искусств и наук пока не названы. Но издание Variety кое-что прознало.
Фото на обложке © ТАСС / Danny Moloshok / Invision / AP
Номинанты на "Оскар" в 2022 году уже известны. Вручение кинопремий намечено на 27 марта, оно пройдёт в Лос-Анджелесе. Ведущие церемонии пока не названы официально. Кто же будет стоять на сцене и вести 94-ю премию "Оскар"? Как узнало издание Variety, развлекать зрителей во время оглашения имён лауреатов главной награды за заслуги в области кинематографа будут три американские комедийные актрисы.
По данным еженедельника, одной из ведущих будет комедиантка Эми Шумер, известная по фильму "Красотка на всю голову".
Стендап-комедиантка и актриса Эми Шумер. Фото © Instagram / amyschumer
Компанию ей составит Реджина Холл — Бренда Микс из серии фильмов "Очень страшное кино".
Американская актриса Реджина Холл. Фото © Instagram / morereginahall
А третьей ведущей церемонии вручения премии "Оскар" в 2022 году станет Ванда Сайкс, пишет Variety. Актриса и сценарист Ванда Сайкс — обладательница "Эмми" за сценарий к "Шоу Криса Рока".
Американская актриса, комик и сценарист Ванда Сайкс. Фото © Instagram / iamwandasykes
Официального подтверждения информации, что 27 марта именно Эми Шумер, Реджина Холл и Ванда Сайкс проведут церемонию вручения главных кинонаград, пока нет.
А что про номинантов на "Оскар-2022"? Все номинанты на 94-ю премию "Оскар" уже известны.
WOW-news
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