До вручения "Оскаров" осталось шесть недель, и вот кто может стать ведущими церемонии

Номинанты на "Оскар" в 2022 году уже известны. Вручение кинопремий намечено на 27 марта, оно пройдёт в Лос-Анджелесе. Ведущие церемонии пока не названы официально. Кто же будет стоять на сцене и вести 94-ю премию "Оскар"? Как узнало издание Variety, развлекать зрителей во время оглашения имён лауреатов главной награды за заслуги в области кинематографа будут три американские комедийные актрисы.

По данным еженедельника, одной из ведущих будет комедиантка Эми Шумер, известная по фильму "Красотка на всю голову".

Стендап-комедиантка и актриса Эми Шумер. Фото © Instagram / amyschumer

Компанию ей составит Реджина Холл — Бренда Микс из серии фильмов "Очень страшное кино".

Американская актриса Реджина Холл. Фото © Instagram / morereginahall

А третьей ведущей церемонии вручения премии "Оскар" в 2022 году станет Ванда Сайкс, пишет Variety. Актриса и сценарист Ванда Сайкс — обладательница "Эмми" за сценарий к "Шоу Криса Рока".

Американская актриса, комик и сценарист Ванда Сайкс. Фото © Instagram / iamwandasykes

Официального подтверждения информации, что 27 марта именно Эми Шумер, Реджина Холл и Ванда Сайкс проведут церемонию вручения главных кинонаград, пока нет.