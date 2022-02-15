Ортодонт Опарин рассказал, нужно ли сохранять зубы мудрости

Врач-ортодонт Андрей Опарин объяснил, нужно ли сохранять зубы мудрости. Кому-то их удаляют в зачатке, а кого-то из пациентов наблюдают и дают зубам прорезаться.

"Зубы мудрости — рудиментарные органы, пройдёт ещё немного времени с точки зрения эволюции и зачатки зубов мудрости полностью перестанут закладываться у человека. По моему опыту, у некоторых пациентов встречаются зачатки лишь двух-трёх зубов мудрости", — пояснил он "Газете.Ru".

Он подчеркнул, что раннее удаление зубов предпочтительнее, так как корень зуба может сформироваться в форме крючка — и удалить его позже будет довольно сложно. Но такое удаление не всегда возможно: зачатки зубов мудрости находятся глубоко в кости, чтобы подобраться к ним, нужно будет убрать эту кость. Из-за этого в дальнейшем может сформироваться костный дефект в области удаления.

Эксперт добавил, что придерживается индивидуального подхода: кому-то зубы мудрости удаляются в зачатке, в возрасте 10–12 лет, а кого-то из пациентов наблюдают и дают зубам мудрости допрорезаться, если есть благоприятный прогноз.