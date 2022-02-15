Лавров выразил надежду на отдельные ответы стран Запада на его письмо по безопасности

Россия рассчитывает, что страны Запада по отдельности направят ответы по существу на письмо по тематике неделимости безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я для того, чтобы прояснить подходы наших коллег, чьи лидеры подписались под этими документами, направил министрам иностранных дел соответствующих стран в Европе послания с просьбой уточнить, как они сами понимают набор этих обязательств, которые называются принципом неделимости безопасности", — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигневом Рау.

Министр иностранных дел России рассчитывает, что такие ответы по существу обязательно поступят. Он отметил, что по крайней мере просил Рау не забыть это сделать.