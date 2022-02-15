Путин подписал указ о награждении спасателей с "Листвяжной" орденами Мужества

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества шестерых горноспасателей с шахты "Листвяжная". Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях", — говорится в указе о пятерых горноспасателях, удостоенных орденами посмертно.

Кроме того, в документе уточняется, что орденом Мужества награждён Александр Заковряшин, который считался погибшим в числе других членов звена горноспасателей, не вышедших из шахты при приостановке поисков, но которого обнаружили живым на следующие сутки.