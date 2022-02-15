Путин подписал указ о награждении спасателей с "Листвяжной" орденами Мужества
Пятеро удостоены знаком отличия посмертно и один — Александр Заковряшин — получил награду при жизни.
Президент России Владимир Путин. Фото на обложке © ТАСС / Михаил Метцель
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества шестерых горноспасателей с шахты "Листвяжная". Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях", — говорится в указе о пятерых горноспасателях, удостоенных орденами посмертно.
Кроме того, в документе уточняется, что орденом Мужества награждён Александр Заковряшин, который считался погибшим в числе других членов звена горноспасателей, не вышедших из шахты при приостановке поисков, но которого обнаружили живым на следующие сутки.
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Так, орденом Мужества наградили Аникина Александра Константиновича (посмертно), Заковряшина Александра Анатольевича, Земцева Евгения Викторовича (посмертно), Назарова Андрея Викторовича (посмертно), Носанчука Олега Анатольевича (посмертно), Рылова Алексея Витальевича (посмертно). Отмечается, что Аникин, Земцев и Назаров были респираторщиками, а Носанчук и выживший Заковряшин — помощниками командира взвода; Рылов — командир отряда.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погибло пять горноспасателей и 46 шахтёров. По делу об аварии арестовали председателя совета директоров компании "СДС-уголь", владельца шахты "Листвяжная" Михаила Федяева, гендиректора компании Геннадия Алексеева, техдиректора Антона Якутова, главного инженера шахты "Листвяжная" Анатолия Лобанова.
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