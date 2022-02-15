Летевший из Москвы в Испанию самолёт S7 экстренно сел в Минске
Пилоты пошли на такой шаг из-за того, что один из пассажиров резко почувствовал себя плохо. Сейчас самолёт уже продолжил свой путь.
Airbus-A320 neo. Фото © Wikipedia
Самолёт Airbus-A320 neo, следовавший по маршруту Москва – Аликанте, вынужденно приземлился в аэропорту Минска. Причиной называется плохое самочувствие пассажира. О случившемся сообщили в самом аэропорту белорусской столицы.
"Сегодня в 11:43 (совпадает с мск. — Прим. Лайфа) Airbus-A320 neo авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс из Москвы в Аликанте, совершил вынужденную посадку в национальном аэропорту. Причиной внеплановой посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров рейса", — говорится в сообщении пресс-службы национального аэропорта Минска.
Сейчас пассажиру уже оказана необходимая медицинская помощь, а самолёт в 12:55 по московскому времени продолжил путь в Испанию.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт Ан-26 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс по маршруту Иркутск – Ербогачён, совершил аварийную посадку в городе Усть-Куте Иркутской области. Причиной стало срабатывание сигнала о течи масла в одном из двигателей.
Комментариев: 0