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Летевший из Москвы в Испанию самолёт S7 экстренно сел в Минске

Пилоты пошли на такой шаг из-за того, что один из пассажиров резко почувствовал себя плохо. Сейчас самолёт уже продолжил свой путь.

15 февраля, 11:08

Airbus-A320 neo. Фото © Wikipedia

Самолёт Airbus-A320 neo, следовавший по маршруту Москва – Аликанте, вынужденно приземлился в аэропорту Минска. Причиной называется плохое самочувствие пассажира. О случившемся сообщили в самом аэропорту белорусской столицы.

"Сегодня в 11:43 (совпадает с мск. — Прим. Лайфа) Airbus-A320 neo авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс из Москвы в Аликанте, совершил вынужденную посадку в национальном аэропорту. Причиной внеплановой посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров рейса", — говорится в сообщении пресс-службы национального аэропорта Минска.

Сейчас пассажиру уже оказана необходимая медицинская помощь, а самолёт в 12:55 по московскому времени продолжил путь в Испанию.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт Ан-26 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс по маршруту Иркутск – Ербогачён, совершил аварийную посадку в городе Усть-Куте Иркутской области. Причиной стало срабатывание сигнала о течи масла в одном из двигателей.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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