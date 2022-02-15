Песков назвал показной истерикой эвакуацию западных дипломатов с Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает заявление американских СМИ и президента США Джо Байдена о намерениях РФ "напасть" на Украину "абсолютно пагубной практикой". По его мнению, такие сообщения — это не что иное, как беспрецедентная кампания по нагнетанию напряжённости в Европе.

"Вот так бросаться словами и обвинять кого-то в том, что кто-то на кого-то нападёт, затевать эвакуацию дипломатов, объявлять о том, что они будут уничтожать в посольствах оборудование и перерезать буквально телефонные провода и так далее — это какая-то показная истерика, которая, естественно, ни на чём не основывается", — сказал представитель Кремля.