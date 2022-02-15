Песков назвал показной истерикой эвакуацию западных дипломатов с Украины
По мнению представителя Кремля, если бы Вашингтон вместо этого демонстрировал желание обсуждать все проблемы, то обстановка в Европе стала бы спокойнее.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает заявление американских СМИ и президента США Джо Байдена о намерениях РФ "напасть" на Украину "абсолютно пагубной практикой". По его мнению, такие сообщения — это не что иное, как беспрецедентная кампания по нагнетанию напряжённости в Европе.
"Вот так бросаться словами и обвинять кого-то в том, что кто-то на кого-то нападёт, затевать эвакуацию дипломатов, объявлять о том, что они будут уничтожать в посольствах оборудование и перерезать буквально телефонные провода и так далее — это какая-то показная истерика, которая, естественно, ни на чём не основывается", — сказал представитель Кремля.
По его мнению, если бы вместо этих "показушных деструктивных кампаний" Вашингтон демонстрировал желание обсуждать все проблемы друг с другом, то обстановка в Европе стала бы спокойнее.
Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения". В связи с этим многие правительства эвакуируют с Украины сотрудников дипломатических ведомств и просят своих граждан вернуться на родину. Такие меры уже приняли Нидерланды, Италия, Германия, Латвия, Эстония, Финляндия, Северная Македония, Канада и другие государства. США также велели большинству сотрудников посольства на Украине немедленно покинуть страну.
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