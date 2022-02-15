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Умер актёр Геннадий Митрофанов

Он долгое время болел, однако более конкретная причина его смерти не называется.

15 февраля, 10:50
<p>Актёр Геннадий Митрофанов. Кадр из фильма © "Борис Годунов" / Сергей Бондарчук / Александр Пушкин</p>

Актёр Геннадий Митрофанов. Кадр из фильма © "Борис Годунов" / Сергей Бондарчук / Александр Пушкин

Советский и российский актёр театра и кино Геннадий Митрофанов умер в возрасте 81 года. Об этом сообщается на сайте Всероссийского общества глухих.

По данным источника, заслуженный артист РФ ушёл из жизни 14 февраля. Отмечается, что причиной смерти стала тяжёлая и продолжительная болезнь.

Геннадий Митрофанов родился в 1940 году в посёлке Порт-Ильич в Азербайджане. В два года он потерял слух после простуды. До начала творческой карьеры Митрофанов занимался спортивной гимнастикой, входил в сборную Украины среди глухих. Позже он переехал в Москву, где поступил в Театральную студию при Всероссийском обществе глухих.

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Ранее стало известно о смерти заболевшей ковидом звезды "Тихого Дона" Зинаиды Кириенко. Она снялась более чем в 30 фильмах и сериалах, среди её известных киноработ роль Ирины в "Судьбе человека", Ефросиньи Дерюгиной в "Судьбе" и Марьяны в "Казаках".

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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