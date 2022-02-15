Умер актёр Геннадий Митрофанов

Советский и российский актёр театра и кино Геннадий Митрофанов умер в возрасте 81 года. Об этом сообщается на сайте Всероссийского общества глухих.

По данным источника, заслуженный артист РФ ушёл из жизни 14 февраля. Отмечается, что причиной смерти стала тяжёлая и продолжительная болезнь.

Геннадий Митрофанов родился в 1940 году в посёлке Порт-Ильич в Азербайджане. В два года он потерял слух после простуды. До начала творческой карьеры Митрофанов занимался спортивной гимнастикой, входил в сборную Украины среди глухих. Позже он переехал в Москву, где поступил в Театральную студию при Всероссийском обществе глухих.