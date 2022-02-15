Умер актёр Геннадий Митрофанов
Он долгое время болел, однако более конкретная причина его смерти не называется.
Актёр Геннадий Митрофанов. Кадр из фильма © "Борис Годунов" / Сергей Бондарчук / Александр Пушкин
Советский и российский актёр театра и кино Геннадий Митрофанов умер в возрасте 81 года. Об этом сообщается на сайте Всероссийского общества глухих.
По данным источника, заслуженный артист РФ ушёл из жизни 14 февраля. Отмечается, что причиной смерти стала тяжёлая и продолжительная болезнь.
Геннадий Митрофанов родился в 1940 году в посёлке Порт-Ильич в Азербайджане. В два года он потерял слух после простуды. До начала творческой карьеры Митрофанов занимался спортивной гимнастикой, входил в сборную Украины среди глухих. Позже он переехал в Москву, где поступил в Театральную студию при Всероссийском обществе глухих.
Ранее стало известно о смерти заболевшей ковидом звезды "Тихого Дона" Зинаиды Кириенко. Она снялась более чем в 30 фильмах и сериалах, среди её известных киноработ роль Ирины в "Судьбе человека", Ефросиньи Дерюгиной в "Судьбе" и Марьяны в "Казаках".
Комментариев: 0