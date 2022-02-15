Песков: В Европе было бы спокойнее, если бы США конкретно обсуждали вопросы безопасности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Европе была бы спокойнее, если бы США выражали субстантивное желание обсуждать с Россией озабоченности друг друга по вопросам безопасности. Так он ответил журналистам, комментируя информацию о заявлении президента США Джо Байдена о якобы возможном нападении России на Украину.

"Мы считаем это пагубной, очень плохой практикой вот так бросаться словами, обвинять, что кто-то на кого-то нападёт, затевать эвакуацию дипломатов, объявлять о том, что они будут уничтожать в посольствах оборудование, перерезать телефонные провода и так далее. Это какая-то показная истерика, которая, естественно, ни на чём не основывается", — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что в случае, если бы вместо "этой истерики и вместо этих показушных информационных деструктивных кампаний декларировалось не голословное, а действительно субстантивное желание обсуждать озабоченности друг друга, то атмосфера в Европе была бы совсем другой".