Песков: В Европе было бы спокойнее, если бы США конкретно обсуждали вопросы безопасности
Он отметил, что это плохая практика, когда бросаются словами, обвиняют в нападении на другие страны и затевают эвакуацию дипломатов, а также назвал это необоснованной — показной — истерией.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото © kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Европе была бы спокойнее, если бы США выражали субстантивное желание обсуждать с Россией озабоченности друг друга по вопросам безопасности. Так он ответил журналистам, комментируя информацию о заявлении президента США Джо Байдена о якобы возможном нападении России на Украину.
"Мы считаем это пагубной, очень плохой практикой вот так бросаться словами, обвинять, что кто-то на кого-то нападёт, затевать эвакуацию дипломатов, объявлять о том, что они будут уничтожать в посольствах оборудование, перерезать телефонные провода и так далее. Это какая-то показная истерика, которая, естественно, ни на чём не основывается", — сказал Песков.
Представитель Кремля отметил, что в случае, если бы вместо "этой истерики и вместо этих показушных информационных деструктивных кампаний декларировалось не голословное, а действительно субстантивное желание обсуждать озабоченности друг друга, то атмосфера в Европе была бы совсем другой".
Лайф напоминает, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения".
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