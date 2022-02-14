Генсек ООН: Заявления по Украине должны разряжать, а не разжигать ситуацию

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с заявлением по ситуации вокруг Украины. Глава всемирной организации призвал не разжигать ситуацию публичными выступлениями, а способствовать деэскалации.

"Я глубоко обеспокоен возросшей напряжённостью и спекуляциями о возможном военном конфликте в Европе", — сказал Гутерриш на встрече с журналистами.

Генсек ООН отметил, что ценой такого конфликта будет человеческое страдание, разрушения, ущерб европейской и глобальной безопасности. И цена эта "слишком велика, чтобы даже думать об этом".

"Мы не можем допустить даже возможность такого катастрофического столкновения. В ближайшие часы и дни я продолжу работу на этом направлении", — сказал Гутерриш.

Он напомнил, что сегодня провёл разговор с главами министерств иностранных дел России Сергеем Лавровым и Украины Дмитрием Кулебой. По словам генсека ООН, он заявил, что альтернативы дипломатии нет, в рамках неё нужно решать даже самые сложные вопросы.