Генсек ООН: Заявления по Украине должны разряжать, а не разжигать ситуацию
Генсек ООН отметил, что ценой конфликта будет человеческое страдание, разрушения, ущерб европейской и глобальной безопасности. И цена эта "слишком велика".
Антониу Гутерриш. Фото © Пресс-служба Кремля
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с заявлением по ситуации вокруг Украины. Глава всемирной организации призвал не разжигать ситуацию публичными выступлениями, а способствовать деэскалации.
"Я глубоко обеспокоен возросшей напряжённостью и спекуляциями о возможном военном конфликте в Европе", — сказал Гутерриш на встрече с журналистами.
Генсек ООН отметил, что ценой такого конфликта будет человеческое страдание, разрушения, ущерб европейской и глобальной безопасности. И цена эта "слишком велика, чтобы даже думать об этом".
"Мы не можем допустить даже возможность такого катастрофического столкновения. В ближайшие часы и дни я продолжу работу на этом направлении", — сказал Гутерриш.
Он напомнил, что сегодня провёл разговор с главами министерств иностранных дел России Сергеем Лавровым и Украины Дмитрием Кулебой. По словам генсека ООН, он заявил, что альтернативы дипломатии нет, в рамках неё нужно решать даже самые сложные вопросы.
Как сообщал Лайф, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения".
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