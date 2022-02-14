Глава Минобороны Украины не увидел причин для военного положения

Оснований для введения военного положения в стране нет, уверенно заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Глава ведомства подчеркнул, что делать это для регулирования медийных инфоповодов нерезонно.

"Я уверен, что для введения такого положения особого правового режима абсолютно оснований таких нет. Только ради того, чтобы урегулировать медийную атмосферу, ни в коем случае это делаться не может", — сказал министр в эфире телеканала ICTV, отвечая на вопрос, будет ли введено в стране военное положение.

Резников выразил убеждённость, что весь этот кризис носит информационный характер и страна его переживёт. Он уточнил, что военное положение вводится только в случае реальной агрессии в виде вторжения, и отметил, что надеется: такого не произойдёт, "всё будет хорошо". Так что "собирать чемодан и куда-то ехать" в данный момент необходимости нет, заявил глава украинского Минобороны.

"Моя оценка сегодня момента точно не тревожная. Точно отсутствие сегодня, скажем так, причин собирать чемодан и куда-то ехать. Мы остаёмся здесь и никуда не собираемся ехать", — заявил министр.

Тем временем Национальная полиция Украины, как и анонсировала, с 14 по 19 февраля переходит на усиленный режим несения службы по всей стране. Там объяснили, что это не повод для дополнительной паники, а делается это для того, "чтобы оперативнее реагировать на какие-либо угрозы безопасности граждан". В связи с этим увеличится количество патрулей на улицах для обеспечения общественной безопасности и будут развёрнуты дополнительные ситуационные центры для круглосуточного мониторинга оперативной среды на Украине. Планируется также взять под охрану объекты критической инфраструктуры, органы госвласти и местного самоуправления.