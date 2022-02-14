Глава Минобороны Украины не увидел причин для военного положения
Тем временем Национальная полиция переходит на усиленный режим несения службы по всей стране. Там объяснили, что это не повод для дополнительной паники, речь "о защите и полной готовности".
Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото на обложке © Twitter / Алексей Резников
Оснований для введения военного положения в стране нет, уверенно заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Глава ведомства подчеркнул, что делать это для регулирования медийных инфоповодов нерезонно.
"Я уверен, что для введения такого положения особого правового режима абсолютно оснований таких нет. Только ради того, чтобы урегулировать медийную атмосферу, ни в коем случае это делаться не может", — сказал министр в эфире телеканала ICTV, отвечая на вопрос, будет ли введено в стране военное положение.
Резников выразил убеждённость, что весь этот кризис носит информационный характер и страна его переживёт. Он уточнил, что военное положение вводится только в случае реальной агрессии в виде вторжения, и отметил, что надеется: такого не произойдёт, "всё будет хорошо". Так что "собирать чемодан и куда-то ехать" в данный момент необходимости нет, заявил глава украинского Минобороны.
"Моя оценка сегодня момента точно не тревожная. Точно отсутствие сегодня, скажем так, причин собирать чемодан и куда-то ехать. Мы остаёмся здесь и никуда не собираемся ехать", — заявил министр.
Тем временем Национальная полиция Украины, как и анонсировала, с 14 по 19 февраля переходит на усиленный режим несения службы по всей стране. Там объяснили, что это не повод для дополнительной паники, а делается это для того, "чтобы оперативнее реагировать на какие-либо угрозы безопасности граждан". В связи с этим увеличится количество патрулей на улицах для обеспечения общественной безопасности и будут развёрнуты дополнительные ситуационные центры для круглосуточного мониторинга оперативной среды на Украине. Планируется также взять под охрану объекты критической инфраструктуры, органы госвласти и местного самоуправления.
Ранее Лайф писал, что секретарь СНБО Украины Данилов сообщил об отсутствии предпосылок для российского вторжения. По его словам, ситуация "находится абсолютно под контролем". При этом он отметил, что сектор безопасности и обороны Незалежной готов к любым вызовам.
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения". Тем временем многие правительства эвакуируют из страны сотрудников дипломатических ведомств и просят своих граждан вернуться на родину. Такие меры уже приняли Нидерланды, Италия, Германия, Латвия, Эстония, Финляндия, Северная Македония, Канада и другие государства. США также велели большинству сотрудников посольства на Украине немедленно покинуть страну.
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