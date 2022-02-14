Кёрби: США "глубоко обеспокоены" решением Китая поддержать Россию

Соединённые Штаты "глубоко обеспокоены" поддержкой, которую Россия получила со стороны Китая в нынешней ситуации вокруг Украины. Об этом заявил глава пресс-службы Пентагона Джон Кёрби. Он упомянул недавнее совместное заявление президента РФ Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина по итогам встречи в Пекине.

"Их совместное заявление от 4 февраля стало очередным свидетельством, что Китай решил быть на стороне России в отношении того, что происходит в Европе", — сказал Кёрби.