Кёрби: США "глубоко обеспокоены" решением Китая поддержать Россию
С точки зрения американского оборонного ведомства, такая молчаливая позиция Пекина "дестабилизирует ситуацию" с безопасностью в Европе.
Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото © Kremlin.ru
Соединённые Штаты "глубоко обеспокоены" поддержкой, которую Россия получила со стороны Китая в нынешней ситуации вокруг Украины. Об этом заявил глава пресс-службы Пентагона Джон Кёрби. Он упомянул недавнее совместное заявление президента РФ Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина по итогам встречи в Пекине.
"Их совместное заявление от 4 февраля стало очередным свидетельством, что Китай решил быть на стороне России в отношении того, что происходит в Европе", — сказал Кёрби.
Согласно версии США, такая "молчаливая поддержка" со стороны Пекина якобы "ещё больше дестабилизирует ситуацию с безопасностью в Европе".
Как рассказывал Лайф, 4 февраля в Пекине состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, в ходе которых китайская сторона поддержала выдвинутые РФ предложения по формированию долгосрочных гарантий безопасности в Европе. Параллельно "Газпром" и китайская CNPC подписали контракт на поставку десяти миллиардов кубометров природного газа с Дальнего Востока. Всего по итогам встречи Путина и Си Цзиньпина РФ и КНР приняли 16 документов, касающихся сотрудничества стран в разных сферах, в том числе было опубликовано совместное заявление государств о международных отношениях.
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