Член ОП Данюк назвал потаканием информационной истерии разработку сценариев США по Украине

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал сообщение The Washington Post о том, что эксперты разрабатывают сценарии на случай эскалации ситуации вокруг Украины.

"Серьёзное обсуждение сценариев — это потакание информационной истерии и, как следствие, использование существующих ресурсов, чтобы экспертное сообщество уже находилось в рамках стереотипов, что "Россия агрессивна" и "Россия нападает", — отметил он в беседе с RT.