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Член ОП Данюк назвал потаканием информационной истерии разработку сценариев США по Украине

По его мнению, это является составным элементом информационной войны, которая ведётся против России.

15 февраля, 10:47

Российские и белорусские вооруженные силы принимают участие в военных учениях "Союзническая решимость – 2022" в Белоруссии 12 февраля 2022 года. Фото © Getty Images / Stringer / Anadolu Agency

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал сообщение The Washington Post о том, что эксперты разрабатывают сценарии на случай эскалации ситуации вокруг Украины.

"Серьёзное обсуждение сценариев — это потакание информационной истерии и, как следствие, использование существующих ресурсов, чтобы экспертное сообщество уже находилось в рамках стереотипов, что "Россия агрессивна" и "Россия нападает", — отметил он в беседе с RT.

В Раде оценили потери Украины из-за истерии вокруг "вторжения" в $2–3 млрд в месяц

В Раде оценили потери Украины из-за истерии вокруг "вторжения" в $2–3 млрд в месяц

Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. В ночь на 5 февраля агентство Bloomberg опубликовало на своём сайте заголовок о "вторжении" России на Украину, однако затем признало ошибку и удалило его. Позже агентство Bloomberg назвало очередную новую дату "вторжения" России на Украину — 15 февраля. Никаких подтверждений своей публикации журналисты не предоставили. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже объявила 15 февраля днём провала западной пропаганды войны.

Авторы
Оксана Попова
Оксана Попова

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