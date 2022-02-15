Песков: Россия не безучастна к судьбе Донбасса, но остаётся приверженной Минским соглашениям

Россияне переживают за судьбу жителей Донбасса, но Москва должна соблюдать Минские соглашения. Так ответил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о возможном признании Луганской и Донецкой народных республик.

"То, что этот вопрос в общественном мнении весьма актуален, это ни для кого не секрет, люди наши очень болезненно реагируют на то, что происходит в Донбассе, и все радеют за тех людей, которые живут в Донбассе на фоне той напряжённости, которая происходит вокруг. Никто не остаётся безучастным к судьбе донбассцев, и это та атмосфера, которая есть в общественном мнении", — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля отметил, что "не хотел бы забегать вперёд" в комментариях по этой теме, потому что ещё никаких решений не принято. Россия, по его словам, будет строго придерживаться Минских соглашений и выступать за то, "чтобы как можно быстрее весь минский план действий был воплощён в жизнь, в той последовательности, которая там предусмотрена".