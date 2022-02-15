Песков: Россия не безучастна к судьбе Донбасса, но остаётся приверженной Минским соглашениям
Представитель Кремля подчеркнул, что "не хотел бы забегать вперёд", комментируя данную тему.
Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Россияне переживают за судьбу жителей Донбасса, но Москва должна соблюдать Минские соглашения. Так ответил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о возможном признании Луганской и Донецкой народных республик.
"То, что этот вопрос в общественном мнении весьма актуален, это ни для кого не секрет, люди наши очень болезненно реагируют на то, что происходит в Донбассе, и все радеют за тех людей, которые живут в Донбассе на фоне той напряжённости, которая происходит вокруг. Никто не остаётся безучастным к судьбе донбассцев, и это та атмосфера, которая есть в общественном мнении", — подчеркнул Песков.
Представитель Кремля отметил, что "не хотел бы забегать вперёд" в комментариях по этой теме, потому что ещё никаких решений не принято. Россия, по его словам, будет строго придерживаться Минских соглашений и выступать за то, "чтобы как можно быстрее весь минский план действий был воплощён в жизнь, в той последовательности, которая там предусмотрена".
В последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения".
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