Путин: Большая часть беседы с Шольцем будет посвящена безопасности и ситуации вокруг Украины

Путин приветствует Шольца в Кремле. Видео © LIFE

В Кремле начались переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца. Российский лидер отметил, что большую часть переговоров они посвятят "обсуждению вопросов ситуации в Европе, связанных с безопасностью", и дискуссиям по событиям вокруг Украины.

"Очень рад встретиться с вами, познакомиться, принять вас в Москве", — обратился Путин к коллеге.

Российский президент отметил, что Москва и Берлин в последнее время "плотно занимались диверсификацией отношений", они развиваются по разным направлениям, но традиционно энергетика является приоритетным.

"Россия является надёжным поставщиком энергоресурсов. Уже очень давно, десятилетия, не было за все эти десятилетия ни одного сбоя в поставках энергоносителей. Всё делается на рыночных принципах абсолютно", — отметил Путин.