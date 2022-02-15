Песков: За океаном, как мантру, произносят "заклинания" о скорой войне России и Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские войска после учений всегда возвращаются в места постоянной дислокации. Однако за океаном на этом фоне сочиняют страшилки и, как мантру, произносят "заклинания" о якобы скорой войне между Россией и Украиной.

"Мы всегда говорили, что после того, как завершаются учения — те стадии, которые должны завершаться в определённые сроки, — войска возвращаются в места постоянной дислокации", — сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля отметил, что так происходит и сейчас, так что "здесь нет никакой новизны" и это обычный процесс.

"Все остальные страшилки, это, пожалуйста, обращайтесь как раз к этим авторам страшилок, которые сидят за океаном и которые, как мантру, произносят заклинания о том, чтобы как можно скорее началась война", — подчеркнул он.