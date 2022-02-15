Песков: За океаном, как мантру, произносят "заклинания" о скорой войне России и Украины
Всё чаще звучат заявления о том, что РФ якобы стягивает войска к границе с Незалежной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото © kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские войска после учений всегда возвращаются в места постоянной дислокации. Однако за океаном на этом фоне сочиняют страшилки и, как мантру, произносят "заклинания" о якобы скорой войне между Россией и Украиной.
"Мы всегда говорили, что после того, как завершаются учения — те стадии, которые должны завершаться в определённые сроки, — войска возвращаются в места постоянной дислокации", — сказал Песков журналистам.
Представитель Кремля отметил, что так происходит и сейчас, так что "здесь нет никакой новизны" и это обычный процесс.
"Все остальные страшилки, это, пожалуйста, обращайтесь как раз к этим авторам страшилок, которые сидят за океаном и которые, как мантру, произносят заклинания о том, чтобы как можно скорее началась война", — подчеркнул он.
Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. На прошлой неделе советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что "вторжение" РФ на Украину якобы может начаться во время Олимпиады в Пекине, которая заканчивается 20 февраля. Также американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения".
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