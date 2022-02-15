Песков отреагировал на "прогноз" Байдена о дате вторжения РФ на Украину
Представитель Кремля отметил, что от подобных высказываний "лихорадит весь мир" и это не что иное, как провоцирование ситуации.
Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о заявлении главы США Джо Байдена о якобы возможном нападении России на Украину 16 февраля является беспрецедентной кампанией по нагнетанию напряжённости в Европе.
"Действительно, от этого лихорадит весь мир, это не что иное, как абсолютно беспрецедентная информационная кампания по провоцированию и нагнетанию напряжённости в Европе", – сказал представитель Кремля журналистам в ответ на вопрос о соответствующем заявлении Байдена.
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В последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения".
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