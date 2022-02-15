Песков отреагировал на "прогноз" Байдена о дате вторжения РФ на Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о заявлении главы США Джо Байдена о якобы возможном нападении России на Украину 16 февраля является беспрецедентной кампанией по нагнетанию напряжённости в Европе.

"Действительно, от этого лихорадит весь мир, это не что иное, как абсолютно беспрецедентная информационная кампания по провоцированию и нагнетанию напряжённости в Европе", – сказал представитель Кремля журналистам в ответ на вопрос о соответствующем заявлении Байдена.