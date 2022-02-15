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Песков рассказал о шутках Путина над публикациями с "датами вторжения" на Украину

По его словам, невозможно с пониманием относиться к подобному информационному безумию. Иногда оно переходит все границы и становится просто маниакальным.

15 февраля, 10:25
<p>Президент России Владимир Путин. Фото<strong style="font-weight: bold;"> © </strong><a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67707/photos/67526" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Президент России Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин порой с юмором встречает очередные сообщения западных СМИ о дате гипотетического "вторжения" РФ на территорию Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"К такому (к сообщениям о датах якобы планируемого вторжения РФ на Украину. — Прим. Лайфа) трудно относиться с пониманием. Иногда [Путин] даже шутит — просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнётся война", — рассказал журналистам представитель Кремля.

По его словам, невозможно с пониманием относиться к подобному информационному безумию, которое иногда уже становится просто маниакальным.

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Напомним, одним из самых громких фейков стала новость агентства Bloomberg. Оно опубликовало на своём сайте заголовок о "вторжении" России на Украину, однако затем признало ошибку и удалило его. В редакции сообщили, что начали расследование произошедшего. Комментируя инцидент, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что он ярко продемонстрировал, что такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям. Позже агентство Bloomberg назвало очередную новую дату "вторжения" России на Украину — 15 февраля. Никаких подтверждений своей публикации журналисты не предоставили.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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