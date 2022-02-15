Песков рассказал о шутках Путина над публикациями с "датами вторжения" на Украину

Президент России Владимир Путин порой с юмором встречает очередные сообщения западных СМИ о дате гипотетического "вторжения" РФ на территорию Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"К такому (к сообщениям о датах якобы планируемого вторжения РФ на Украину. — Прим. Лайфа) трудно относиться с пониманием. Иногда [Путин] даже шутит — просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнётся война", — рассказал журналистам представитель Кремля.