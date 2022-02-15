Лавров: Россия проводит военные учения согласно заранее утверждённому плану
Он добавил, что подобные мероприятия будут проходить на территории страны, независимо от того, кто и что думает, кто и как истерит по этому поводу.
Глава МИД России Сергей Лавров. Фото © kremlin.ru
Россия проводит военные учения на своей территории в соответствии с заранее утверждёнными планами. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Польши Збигневом Рау.
"Они начинаются, осуществляются и завершаются, как было запланировано. Мы об этом многократно говорили: в том, что касается учений на западе страны, аналогичных мероприятий на Дальнем Востоке либо совместных российско-белорусских учений", — уточнил Лавров.
Он добавил, что Россия будет продолжать проводить учения, независимо от того, кто и что думает, кто и как истерит по этому поводу. Никакой разворачивающийся сейчас информационный терроризм не сможет лишить страну этого права.
Ранее Лайф писал, что пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби выступил с заявлением о том, что учения России в Чёрном море угрожают "суверенитету Украины". По его словам, также в американском военном ведомстве обеспокоены манёврами вооружённых сил Союзного государства, которые сейчас проходят в Белоруссии.
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