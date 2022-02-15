Лавров: Россия проводит военные учения согласно заранее утверждённому плану

Россия проводит военные учения на своей территории в соответствии с заранее утверждёнными планами. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Польши Збигневом Рау.

"Они начинаются, осуществляются и завершаются, как было запланировано. Мы об этом многократно говорили: в том, что касается учений на западе страны, аналогичных мероприятий на Дальнем Востоке либо совместных российско-белорусских учений", — уточнил Лавров.

Он добавил, что Россия будет продолжать проводить учения, независимо от того, кто и что думает, кто и как истерит по этому поводу. Никакой разворачивающийся сейчас информационный терроризм не сможет лишить страну этого права.