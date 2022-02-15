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Лавров: Россия проводит военные учения согласно заранее утверждённому плану

Он добавил, что подобные мероприятия будут проходить на территории страны, независимо от того, кто и что думает, кто и как истерит по этому поводу.

15 февраля, 11:17
<p>Глава МИД России Сергей Лавров. Фото © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото © kremlin.ru

Россия проводит военные учения на своей территории в соответствии с заранее утверждёнными планами. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Польши Збигневом Рау.

"Они начинаются, осуществляются и завершаются, как было запланировано. Мы об этом многократно говорили: в том, что касается учений на западе страны, аналогичных мероприятий на Дальнем Востоке либо совместных российско-белорусских учений", — уточнил Лавров.

Он добавил, что Россия будет продолжать проводить учения, независимо от того, кто и что думает, кто и как истерит по этому поводу. Никакой разворачивающийся сейчас информационный терроризм не сможет лишить страну этого права.

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Ранее Лайф писал, что пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби выступил с заявлением о том, что учения России в Чёрном море угрожают "суверенитету Украины". По его словам, также в американском военном ведомстве обеспокоены манёврами вооружённых сил Союзного государства, которые сейчас проходят в Белоруссии.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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