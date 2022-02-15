Песков: Напряжённость в Европе провоцируется Киевом и Вашингтоном

"Кремль считает, что напряжённость в Европе провоцируется не только и не столько российскими войсками на российской территории. Она провоцируется огромным скоплением украинских войск вблизи линии разграничения и всеми признаками того, что нельзя исключать силовой операции в Донбассе", — заявил Песков в беседе с журналистами, отметив также, что напряжённость провоцируется заявлениями США о том, что "вот-вот начнётся война".

Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины. На прошлой неделе советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что "вторжение" РФ на Украину якобы может начаться во время Олимпиады в Пекине, которая заканчивается 20 февраля. При этом, по его словам, Вашингтон не утверждает, что Москва приняла окончательное решение о применении силы против Киева.