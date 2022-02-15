"Нам стесняться нечего": Лавров анонсировал публикацию ответа России на предложения НАТО и США

Россия скоро публично представит свой ответ на предложения США и НАТО по гарантиям безопасности. Москве нечего стесняться, осталось лишь соблюсти технические нюансы перед публикацией, отметил глава МИД России Сергей Лавров.

"Насчёт опубликования [ответов России на реакцию Вашингтона и Брюсселя по инициативам о гарантиях безопасности], сейчас должны быть какие-то протокольно-технические вещи соблюдены, скоро будет опубликовано. Конечно, мы опубликуем этот документ. Нам стесняться нечего", — сказал он после переговоров с главой МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигневом Рау.