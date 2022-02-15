"Нам стесняться нечего": Лавров анонсировал публикацию ответа России на предложения НАТО и США
Министр подчеркнул, что Москва не намерена делать из этого тайну и документ будет обязательно представлен широкой общественности.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото © Flickr.com / МИД России
Россия скоро публично представит свой ответ на предложения США и НАТО по гарантиям безопасности. Москве нечего стесняться, осталось лишь соблюсти технические нюансы перед публикацией, отметил глава МИД России Сергей Лавров.
"Насчёт опубликования [ответов России на реакцию Вашингтона и Брюсселя по инициативам о гарантиях безопасности], сейчас должны быть какие-то протокольно-технические вещи соблюдены, скоро будет опубликовано. Конечно, мы опубликуем этот документ. Нам стесняться нечего", — сказал он после переговоров с главой МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигневом Рау.
Напомним, что ранее представленный Россией проект документа по гарантиям европейской безопасности в том числе включает в себя исключение дальнейшего расширения альянса на восток. Инициатива Москвы обсуждалась 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО. Позже Запад передал России ответ, который обнародовала испанская газета Еl Pais. Сергей Лавров отметил, что предоставленный Вашингтоном ответ на предложения по гарантиям безопасности не может удовлетворить Москву, но шансы договориться с НАТО и США по ключевым вопросам сохраняются.
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