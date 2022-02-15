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"Нам стесняться нечего": Лавров анонсировал публикацию ответа России на предложения НАТО и США

Министр подчеркнул, что Москва не намерена делать из этого тайну и документ будет обязательно представлен широкой общественности.

15 февраля, 11:46

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото © Flickr.com / МИД России

Россия скоро публично представит свой ответ на предложения США и НАТО по гарантиям безопасности. Москве нечего стесняться, осталось лишь соблюсти технические нюансы перед публикацией, отметил глава МИД России Сергей Лавров.

"Насчёт опубликования [ответов России на реакцию Вашингтона и Брюсселя по инициативам о гарантиях безопасности], сейчас должны быть какие-то протокольно-технические вещи соблюдены, скоро будет опубликовано. Конечно, мы опубликуем этот документ. Нам стесняться нечего", — сказал он после переговоров с главой МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигневом Рау.

Напомним, что ранее представленный Россией проект документа по гарантиям европейской безопасности в том числе включает в себя исключение дальнейшего расширения альянса на восток. Инициатива Москвы обсуждалась 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО. Позже Запад передал России ответ, который обнародовала испанская газета Еl Pais. Сергей Лавров отметил, что предоставленный Вашингтоном ответ на предложения по гарантиям безопасности не может удовлетворить Москву, но шансы договориться с НАТО и США по ключевым вопросам сохраняются.

Захарова: Подготовка ответа России на предложения США и НАТО завершается

Захарова: Подготовка ответа России на предложения США и НАТО завершается

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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