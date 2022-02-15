Лучшие социально значимые интернет-проекты будут объявлены в Москве 3 марта

Премия за лучшие социально значимые интернет-проекты пройдёт в начале марта. Об этом сообщил журналистам во вторник генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский. За победу в 21 номинации поборются почти 400 проектов со всей России. В частности, будут названы художественные фильмы и сериалы, документальные и короткометражные фильмы, блоги и подкасты, а также победители среди других тематических категорий.

По словам Гореславского, в шорт-лист войдут чуть более 60 работ, которые можно будет отнести к импакт-контенту — то есть тем аудиовизуальным произведениям, которые "влияют на нас, делают нас лучше".

"Мы третий год занимаемся поддержкой социально значимого контента и поняли, что нужен инструмент поощрения действительно значимых социальных продуктов, [нужно] обратить внимание на разные сложные вопросы, раскрыть социально значимые аспекты повестки. Позитивный контент делать тяжело, а популярный позитив — ещё сложнее: с негативом работать гораздо проще", — отметил генеральный директор Института развития интернета.

Победители в тематических номинациях получат по 500 тысяч, а в остальных категориях — по 1 миллиону рублей. Общий призовой фонд премии составит 18 миллионов рублей, которые институт выиграл по гранту ПФКИ.

"Проект ИРИ наряду с другими 12 тысячами проектов участвовал в нашем первом и очень конкурентном конкурсе и выиграл с соблюдением всех процедур. Работы, представленные на премию, действительно обладают ярким проявлением импакт-эффекта. Благодаря пандемии эта сфера очень активно развивается, так что подобная премия — это очень своевременное решение", — заявил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.