"Москва 24" проведёт онлайн-конференцию "Стоп, травля!", посвящённую буллингу. Она состоится 17 февраля в 12:00 и будет состоять из трёх блоков: буллинг в школе, на работе, в Интернете. Модераторами выступят ведущие телеканала "Москва 24" Давид Виннер и Кристина Курума.

Проблема буллинга сегодня вызывает всё большую озабоченность общественности и требует привлечения к себе внимания СМИ. По данным ВЦИОМа, почти каждый пятый россиянин сталкивался с буллингом или оказывался его жертвой. Чаще всего это происходит в школе (38%), на работе (32%), в семье при общении с родственниками (15%), во время учёбы в вузе или колледже (13%), в компании знакомых (12%). При этом многие жертвы травли молчат о происходящем.



Участниками онлайн-конференции "Стоп, травля!" станут российские и международные эксперты, психологи и юристы. Своими историями поделятся жертвы буллинга и блогеры. Они постараются дать ответы на актуальные вопросы: что такое буллинг и в чём его причины, можно ли предотвратить возможную агрессию и как ей противостоять.