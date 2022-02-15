НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

"Москва 24" проведёт онлайн-конференцию "Стоп, травля!"

По данным ВЦИОМа, почти каждый пятый россиянин сталкивался с буллингом или оказывался его жертвой.

15 февраля, 11:34

Фото © "Москва 24"

"Москва 24" проведёт онлайн-конференцию "Стоп, травля!", посвящённую буллингу. Она состоится 17 февраля в 12:00 и будет состоять из трёх блоков: буллинг в школе, на работе, в Интернете. Модераторами выступят ведущие телеканала "Москва 24" Давид Виннер и Кристина Курума.

Проблема буллинга сегодня вызывает всё большую озабоченность общественности и требует привлечения к себе внимания СМИ. По данным ВЦИОМа, почти каждый пятый россиянин сталкивался с буллингом или оказывался его жертвой. Чаще всего это происходит в школе (38%), на работе (32%), в семье при общении с родственниками (15%), во время учёбы в вузе или колледже (13%), в компании знакомых (12%). При этом многие жертвы травли молчат о происходящем.

Участниками онлайн-конференции "Стоп, травля!" станут российские и международные эксперты, психологи и юристы. Своими историями поделятся жертвы буллинга и блогеры. Они постараются дать ответы на актуальные вопросы: что такое буллинг и в чём его причины, можно ли предотвратить возможную агрессию и как ей противостоять.

"У тебя есть сердце?": Разгневанные фанаты атаковали Twitter журналиста Daily Mail за провокацию в адрес Валиевой

"У тебя есть сердце?": Разгневанные фанаты атаковали Twitter журналиста Daily Mail за провокацию в адрес Валиевой

Ранее в Новосибирской области "бывшая ученица" пригрозила взорвать школу из-за буллинга. О своих намерениях она сообщила в письме, которое отправила на почту одной из российских спецслужб. Она написала, что готова простить все обиды за 500 тысяч рублей.

Авторы
Оксана Попова
Оксана Попова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1