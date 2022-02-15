НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Два пьяных дворника изнасиловали женщину на востоке Москвы

Инцидент произошёл на Вешняковской улице. В полицию обратились местные жители, которые услышали крики. В итоге злоумышленников удалось задержать.

15 февраля, 11:35
<p>Фото © <a href="https://mvdmedia.ru/news/ofitsialnyy-predstavitel/irina-volk-v-primorskom-krae-sotrudniki-politsii-presekli-prodazhu-shkury-i-derivatov-amurskogo-tigr/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"МВД Медиа"</a></p>

Фото © "МВД Медиа"

На востоке Москвы два пьяных мигранта из Средней Азии напали на женщину и изнасиловали её. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл на Вешняковской улице. Как уточняется, пьяные мужчины, работающие дворниками, напали на свою жертву и изнасиловали её. В полицию обратились местные жители, которые услышали крики женщины. В итоге злоумышленников удалось задержать.

Как уточнили в пресс-службе столичного ГСУ СК РФ, расследуется уголовное дело в отношении двух мужчин 29 и 40 лет, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование, совершённое группой лиц"). Следствие ходатайствует об их аресте.

Житель Татарстана после убийства жены и её сестры изнасиловал массажистку

Житель Татарстана после убийства жены и её сестры изнасиловал массажистку

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве задержали мужчину, попытавшегося изнасиловать двух женщин. Довести умысел до конца фигурант уголовного дела не сумел, сейчас правоохранители проверяют его на возможную причастность к аналогичным случаям.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1