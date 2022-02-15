Два пьяных дворника изнасиловали женщину на востоке Москвы

На востоке Москвы два пьяных мигранта из Средней Азии напали на женщину и изнасиловали её. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл на Вешняковской улице. Как уточняется, пьяные мужчины, работающие дворниками, напали на свою жертву и изнасиловали её. В полицию обратились местные жители, которые услышали крики женщины. В итоге злоумышленников удалось задержать.

Как уточнили в пресс-службе столичного ГСУ СК РФ, расследуется уголовное дело в отношении двух мужчин 29 и 40 лет, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование, совершённое группой лиц"). Следствие ходатайствует об их аресте.