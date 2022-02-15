В Оренбурге полицейский применил оружие для задержания мужчины с ножом

Задержание мужчины с ножом в Оренбурге. Видео © МВД

В Оренбурге сотруднику ППСП пришлось выстрелить в воздух, чтобы охладить пыл вооружённого ножом 45-летнего мужчины, сообщило УМВД РФ по региону.

Так, в отдел местной полиции поступило сообщение о том, что во дворе дома № 314 по улице Пролетарской неизвестные граждане пристают к горожанам, угрожая им ножом. Дебошир не просто отказывался бросить оружие, но и грозился применить его против стражей порядка. Прибывшие на место сотрудники установили очевидца произошедшего, это была девушка, сообщившая, что трое граждан, которые по внешним признакам находились в состоянии алкогольного опьянения, угрожали водителю автомобиля и его пассажирке, при этом один из мужчин показывал нож.

"Клиентку нашу ножом задеть хотели", — сообщила вызвавшая правоохранителей девушка.

На кадрах видно, что полицейский сначала просто достал пистолет, но хулигана это не остановило, в итоге прогремел выстрел, после которого служители закона быстро уложили на землю нарушителя. После чего неизвестный бросил нож. Все трое злоумышленников были задержаны. Ими оказались двое мужчин 45 и 56 лет, а также 43-летняя женщина. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.