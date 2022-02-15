Эксперт Леонков объяснил, чем может ответить Россия на убийства своих граждан в Донбассе
Он заметил, что вся истерия вокруг Украины сейчас направлена на то, чтобы российские власти стали участниками конфликта.
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В случае агрессии со стороны других стран в отношении российских граждан Москва применит по назначению Вооружённые силы РФ. На защиту встанут армия и флот, сказал Лайфу военный эксперт Алексей Леонков, комментируя слова постпреда при Евросоюзе Владимира Чижова о том, что Россия ответит, если её граждан начнут убивать, в частности в Донбассе.
"Мы можем ответить всем чем угодно. У нас есть чётко прописанная доктрина, где прописано, как Россия поступает в подобных случаях. В зависимости от того, как будет складываться ситуация, будем пользоваться всем арсеналом, который у нас сейчас стоит на вооружении", — рассказал Леонков.
Он отметил, что Украина в последнее время перестала угрожать России нападением. Там придерживаются версии о вероятности "вторжения" РФ и сыплют предупреждениями в случае такого развития событий. По словам эксперта, сейчас у украинцев довольно патриотический настрой, но им важно не провоцировать Россию на военные действия. По мнению Леонкова, вся истерия вокруг Украины сейчас направлена именно на то, чтобы российские власти стали участниками конфликта.
Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины. На прошлой неделе советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что "вторжение" РФ на Украину якобы может начаться во время Олимпиады в Пекине, которая заканчивается 20 февраля. При этом, по его словам, Вашингтон не утверждает, что Москва приняла окончательное решение о применении силы против Киева.
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