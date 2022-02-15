Эксперт Леонков объяснил, чем может ответить Россия на убийства своих граждан в Донбассе

В случае агрессии со стороны других стран в отношении российских граждан Москва применит по назначению Вооружённые силы РФ. На защиту встанут армия и флот, сказал Лайфу военный эксперт Алексей Леонков, комментируя слова постпреда при Евросоюзе Владимира Чижова о том, что Россия ответит, если её граждан начнут убивать, в частности в Донбассе.

"Мы можем ответить всем чем угодно. У нас есть чётко прописанная доктрина, где прописано, как Россия поступает в подобных случаях. В зависимости от того, как будет складываться ситуация, будем пользоваться всем арсеналом, который у нас сейчас стоит на вооружении", — рассказал Леонков.

Он отметил, что Украина в последнее время перестала угрожать России нападением. Там придерживаются версии о вероятности "вторжения" РФ и сыплют предупреждениями в случае такого развития событий. По словам эксперта, сейчас у украинцев довольно патриотический настрой, но им важно не провоцировать Россию на военные действия. По мнению Леонкова, вся истерия вокруг Украины сейчас направлена именно на то, чтобы российские власти стали участниками конфликта.