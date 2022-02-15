Иностранных военных атташе пригласили на финал учений "Союзная решимость – 2022"
Так, иностранные представители могут выступить наблюдателями в рамках розыгрыша практических действий военнослужащих двух государств.
Многоцелевой плавающий бронетранспортёр МТ-ЛБ (слева) и боевые машины пехоты на полигоне Брестский. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
Военные атташе по вопросам обороны при посольствах зарубежных государств в Минске будут наблюдать за последним этапом российско-белорусских учений "Союзная решимость" на полигоне Обуз-Лесновский, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"На розыгрыш практических действий в качестве наблюдателей приглашены военные атташе по вопросам обороны при посольствах иностранных государств в Республике Беларусь и представители СМИ", — заявил Конашенков.
Официальный представитель Минобороны РФ уточнил, что на полигоне Обуз-Лесновский 19 февраля пройдут боевые стрельбы в рамках учений "Союзная решимость – 2022". По его словам, в ходе мероприятия морская пехота и соединения воинских частей Вооружённых сил Белоруссии при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации отработают задачи ведения оборонительного боя и совершения манёвров на другие направления.
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Напомним, что совместные военные учения России и Белоруссии "Союзная решимость" стартовали 10 февраля. Манёвры проходят на белорусских полигонах Гожский, Домановский, Обуз-Лесновский, Осиповичский и Брестский, а также на отдельных участках территории Белоруссии. Они продлятся до 20 февраля.
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