Иностранных военных атташе пригласили на финал учений "Союзная решимость – 2022"

Военные атташе по вопросам обороны при посольствах зарубежных государств в Минске будут наблюдать за последним этапом российско-белорусских учений "Союзная решимость" на полигоне Обуз-Лесновский, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На розыгрыш практических действий в качестве наблюдателей приглашены военные атташе по вопросам обороны при посольствах иностранных государств в Республике Беларусь и представители СМИ", — заявил Конашенков.

Официальный представитель Минобороны РФ уточнил, что на полигоне Обуз-Лесновский 19 февраля пройдут боевые стрельбы в рамках учений "Союзная решимость – 2022". По его словам, в ходе мероприятия морская пехота и соединения воинских частей Вооружённых сил Белоруссии при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации отработают задачи ведения оборонительного боя и совершения манёвров на другие направления.