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Иностранных военных атташе пригласили на финал учений "Союзная решимость – 2022"

Так, иностранные представители могут выступить наблюдателями в рамках розыгрыша практических действий военнослужащих двух государств.

15 февраля, 08:47
<p>Многоцелевой плавающий бронетранспортёр МТ-ЛБ (слева) и боевые машины пехоты на полигоне Брестский. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров</p>

Многоцелевой плавающий бронетранспортёр МТ-ЛБ (слева) и боевые машины пехоты на полигоне Брестский. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Военные атташе по вопросам обороны при посольствах зарубежных государств в Минске будут наблюдать за последним этапом российско-белорусских учений "Союзная решимость" на полигоне Обуз-Лесновский, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На розыгрыш практических действий в качестве наблюдателей приглашены военные атташе по вопросам обороны при посольствах иностранных государств в Республике Беларусь и представители СМИ", — заявил Конашенков.

Официальный представитель Минобороны РФ уточнил, что на полигоне Обуз-Лесновский 19 февраля пройдут боевые стрельбы в рамках учений "Союзная решимость – 2022". По его словам, в ходе мероприятия морская пехота и соединения воинских частей Вооружённых сил Белоруссии при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации отработают задачи ведения оборонительного боя и совершения манёвров на другие направления.

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Напомним, что совместные военные учения России и Белоруссии "Союзная решимость" стартовали 10 февраля. Манёвры проходят на белорусских полигонах Гожский, Домановский, Обуз-Лесновский, Осиповичский и Брестский, а также на отдельных участках территории Белоруссии. Они продлятся до 20 февраля.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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