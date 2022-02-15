Конашенков: ВС РФ после учений начинают возвращаться в свои гарнизоны

Российские военные после учений начинают возвращаться в свои гарнизоны. Так, сегодня выдвигаются в места постоянной дислокации подразделения Южного и Западного военных округов. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации. Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн", — отметил он.