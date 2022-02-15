Конашенков: ВС РФ после учений начинают возвращаться в свои гарнизоны
Войска совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации, уточнил представитель Минобороны.
Кадр видео © Минобороны РФ
Заявление представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова. Видео © Минобороны РФ
Российские военные после учений начинают возвращаться в свои гарнизоны. Так, сегодня выдвигаются в места постоянной дислокации подразделения Южного и Западного военных округов. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации. Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн", — отметил он.
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Напомним, с 10 по 20 февраля проходят совместные военные учения России и Белоруссии "Союзная решимость". Манёвры проходят на белорусских полигонах Гожский, Домановский, Обуз-Лесновский, Осиповичский и Брестский, а также на отдельных участках территории Белоруссии. Ранее в Минске уже подчёркивали оборонительный характер учений "Союзная решимость – 2022".
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