Вильфанд рассказал об "апрельской погоде" в России на этой неделе

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода придёт в европейскую часть России на этой неделе. Так, до среды температура будет понижаться, а с четверга потеплеет до показателей апреля.

"В первой половине недели Московскую, Нижегородскую, Ленинградскую, Вологодскую области и Приволжье накроет антициклон, ночью воздух будет охлаждаться, днём прогреваться", — рассказал синоптик в беседе с радио "Комсомольская правда".

До среды в Москве и Московской области температура ночью будет понижаться до -2...-7 градусов, днём воздух прогреется до 0...+3 градусов. В четверг погода изменится, в европейскую часть России придут очень тёплые воздушные массы: ночью будет около ноля градусов, а днём температура поднимется до +3...+5.

"Такой температурный фон соответствует середине первой декады апреля... Если в первой половине недели температура будет превышать норму на 6–8 градусов, то с четверга значения достигнут двузначного числа — 10–11 градусов выше нормы", — отметил научный руководитель Гидрометцентра.