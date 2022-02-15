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Вильфанд рассказал об "апрельской погоде" в России на этой неделе

В первой половине недели Московскую, Нижегородскую, Ленинградскую, Вологодскую области и Приволжье накроет антициклон, ночью воздух будет охлаждаться, днём прогреваться.

15 февраля, 08:32

Фото © Pixabay

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода придёт в европейскую часть России на этой неделе. Так, до среды температура будет понижаться, а с четверга потеплеет до показателей апреля.

"В первой половине недели Московскую, Нижегородскую, Ленинградскую, Вологодскую области и Приволжье накроет антициклон, ночью воздух будет охлаждаться, днём прогреваться", — рассказал синоптик в беседе с радио "Комсомольская правда".

До среды в Москве и Московской области температура ночью будет понижаться до -2...-7 градусов, днём воздух прогреется до 0...+3 градусов. В четверг погода изменится, в европейскую часть России придут очень тёплые воздушные массы: ночью будет около ноля градусов, а днём температура поднимется до +3...+5.

"Такой температурный фон соответствует середине первой декады апреля... Если в первой половине недели температура будет превышать норму на 6–8 градусов, то с четверга значения достигнут двузначного числа — 10–11 градусов выше нормы", — отметил научный руководитель Гидрометцентра.

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А ранее Роман Вильфанд предупредил о том, что в Европейской России погода в конце рабочей недели опередит климатический ход на 50 дней. Кроме того, до четверга существенных осадков в регионе не ожидается, высота снега уменьшится, а в пятницу возможны дождь и мокрый снег.

Авторы
Оксана Попова
Оксана Попова

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