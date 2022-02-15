Политолог Брутер счёл истерией призыв Госдепа покинуть Украину, Белоруссию и Приднестровье

Призыв Госдепа к американцам немедленно покинуть Украину, Белоруссию и Приднестровье в связи с гипотетическим вторжением России является очередным информационным вбросом. Это не первая подобная ситуация, но и не последняя, сказал Лайфу эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"Истерия делается именно для истерии. Это совершенно естественная ситуация для них (США. — Прим. Лайфа). Они должны продолжать давление на Россию и периодически его усиливать. Ведь без этого не обойдётся. Мы должны понимать, что давление будет продолжаться. МИД уже подготовил 10-страничный ответ, но, учитывая госдеповскую традицию, его никто не прочтёт до конца", — предупредил эксперт.