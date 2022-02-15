Политолог Брутер счёл истерией призыв Госдепа покинуть Украину, Белоруссию и Приднестровье
По мнению собеседника Лайфа, России не стоит рассматривать фейковые новости американцев, страна должна поддерживать и популяризировать собственную точку зрения.
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Призыв Госдепа к американцам немедленно покинуть Украину, Белоруссию и Приднестровье в связи с гипотетическим вторжением России является очередным информационным вбросом. Это не первая подобная ситуация, но и не последняя, сказал Лайфу эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
"Истерия делается именно для истерии. Это совершенно естественная ситуация для них (США. — Прим. Лайфа). Они должны продолжать давление на Россию и периодически его усиливать. Ведь без этого не обойдётся. Мы должны понимать, что давление будет продолжаться. МИД уже подготовил 10-страничный ответ, но, учитывая госдеповскую традицию, его никто не прочтёт до конца", — предупредил эксперт.
По его мнению, реагировать на подобные вбросы нужно наличием своей собственной повестки и попытками навязать её остальным. Он считает, что Россия не должна рассматривать фейковые новости, продвигаемые Западом, она должна заставлять его идти вслед за ней.
Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения". В связи с этим многие правительства эвакуируют с Украины сотрудников дипломатических ведомств и просят своих граждан вернуться на родину. Такие меры уже приняли Нидерланды, Италия, Германия, Латвия, Эстония, Финляндия, Северная Македония, Канада и другие государства. США также велели большинству сотрудников посольства на Украине немедленно покинуть страну.
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