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Капризов оформил дубль и отдал голевую передачу в матче против "Детройта"

Сама встреча завершилась победой команды россиянина со счётом 7:4, а главным героем стал форвард Мэтт Болди, забивший трижды.

15 февраля, 08:00

Кирилл Капризов во время матча. Фото © Getty Images / Bruce Kluckhohn / NHLI

Российский нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов набрал три очка за результативность в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Детройт Ред Уингз".

На счету Капризова — две забитые шайбы и одна результативная передача. Сама встреча завершилась победой "Миннесоты" со счётом 7:4. Главным героем матча стал форвард Мэтт Болди, забивший трижды.

Капризов надел игровой свитер Овечкина в мастер-шоу "Матча звёзд НХЛ" и исполнил буллит

Капризов надел игровой свитер Овечкина в мастер-шоу "Матча звёзд НХЛ" и исполнил буллит

Добавим, что всего на счету Кирилла Капризова — 57 баллов за результативность по ходу этого сезона. По этому показателю он находится на восьмом месте в списке лидеров лиги.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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