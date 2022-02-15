Капризов оформил дубль и отдал голевую передачу в матче против "Детройта"

Российский нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов набрал три очка за результативность в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Детройт Ред Уингз".

На счету Капризова — две забитые шайбы и одна результативная передача. Сама встреча завершилась победой "Миннесоты" со счётом 7:4. Главным героем матча стал форвард Мэтт Болди, забивший трижды.

Добавим, что всего на счету Кирилла Капризова — 57 баллов за результативность по ходу этого сезона. По этому показателю он находится на восьмом месте в списке лидеров лиги.