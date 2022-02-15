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Левые предложил Меркель стать посредником в урегулировании украинского кризиса

По словам Дитмара Барча, экс-канцлер пользуется авторитетом, необходимым для того, чтобы успокоить ситуацию.

15 февраля, 08:08

Ангела Меркель. Фото © Getty Images / Filip Singer – Pool

Сопредседатель фракции Левой партии в Бундестаге Дитмар Барч предложил кандидатуру экс-канцлера Германии Ангелы Меркель в качестве посредника в урегулировании украинского кризиса.

"У неё есть авторитет, необходимый для того, чтобы успокоить ситуацию", — отметил Барч в интервью медиагруппе "Функе".

Он считает, что правительство нынешнего канцлера ФРГ Олафа Шольца не играет посреднической роли, которую выполняла его предшественница.

"Федеральному правительству следовало бы обсудить [это], чтобы вместе с Францией предложить Меркель в качестве возможного мирного посредника между Россией и Украиной", — подчеркнул Барч.

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В последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.

Авторы
Оксана Попова
Оксана Попова

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