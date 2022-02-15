Левые предложил Меркель стать посредником в урегулировании украинского кризиса

Сопредседатель фракции Левой партии в Бундестаге Дитмар Барч предложил кандидатуру экс-канцлера Германии Ангелы Меркель в качестве посредника в урегулировании украинского кризиса.

"У неё есть авторитет, необходимый для того, чтобы успокоить ситуацию", — отметил Барч в интервью медиагруппе "Функе".

Он считает, что правительство нынешнего канцлера ФРГ Олафа Шольца не играет посреднической роли, которую выполняла его предшественница.

"Федеральному правительству следовало бы обсудить [это], чтобы вместе с Францией предложить Меркель в качестве возможного мирного посредника между Россией и Украиной", — подчеркнул Барч.