НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

В России заочно арестовали лидера украинской группировки МКУ Краснова

Ему предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц и грозит ограничение свободы вплоть до пожизненного срока.

15 февраля, 08:00

Басманный суд Москвы. Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Басманный суд Москвы заочно арестовал основателя украинской радикальной группировки МКУ* Егора Краснова по обвинению в массовом убийстве, сообщила РИА "Новости" пресс-секретарь суда Кристина Булыгина.

"В отношении гражданина Украины Егора Сергеевича Краснова судом вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — заявила Булыгина.

По данным суда, ему предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц (часть 2 статьи 105 УК РФ), санкции предусматривают наказание вплоть до пожизненного заключения. Его уже объявили в международный розыск в рамках расследования создания экстремистской организации и подготовки терактов. Сейчас Егор Краснов находится на Украине, по некоторым данным, он содержится в СИЗО Днепра.

ФСБ задержала неонациста из украинской группировки МКУ, готовившего нападение на журналиста

ФСБ задержала неонациста из украинской группировки МКУ, готовившего нападение на журналиста

Ранее Лайф писал, что СК потребовал заочного ареста лидера украинской неонацистской группировки МКУ Краснова. Как утверждают некоторые СМИ, у себя на родине он был арестован, но даже из СИЗО продолжал вербовку сторонников в Сети, в связи с чем бытует мнение, что его крышуют украинские спецслужбы. Изначально сторонники МКУ избивали бездомных, а также своих ровесников из молодёжных субкультур, чтобы, как считается, отточить свои "боевые" навыки, и лишь после 2019 года Егор Краснов начал готовить своих последователей к совершению террористических акций в России путём массового убийства людей с помощью холодного и огнестрельного, взрывного оружия. В декабре 2021 года ФСБ задержала более 100 готовивших теракты членов МКУ в 37 регионах России. В ведомстве не исключали, что члены радикальной группировки связаны с СБУ и другими спецслужбами.

* Организация запрещена в Российской Федерации.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1