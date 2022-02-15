В России заочно арестовали лидера украинской группировки МКУ Краснова

По данным суда, ему предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц (часть 2 статьи 105 УК РФ), санкции предусматривают наказание вплоть до пожизненного заключения. Его уже объявили в международный розыск в рамках расследования создания экстремистской организации и подготовки терактов. Сейчас Егор Краснов находится на Украине, по некоторым данным, он содержится в СИЗО Днепра.

Ранее Лайф писал, что СК потребовал заочного ареста лидера украинской неонацистской группировки МКУ Краснова. Как утверждают некоторые СМИ, у себя на родине он был арестован, но даже из СИЗО продолжал вербовку сторонников в Сети, в связи с чем бытует мнение, что его крышуют украинские спецслужбы. Изначально сторонники МКУ избивали бездомных, а также своих ровесников из молодёжных субкультур, чтобы, как считается, отточить свои "боевые" навыки, и лишь после 2019 года Егор Краснов начал готовить своих последователей к совершению террористических акций в России путём массового убийства людей с помощью холодного и огнестрельного, взрывного оружия. В декабре 2021 года ФСБ задержала более 100 готовивших теракты членов МКУ в 37 регионах России. В ведомстве не исключали, что члены радикальной группировки связаны с СБУ и другими спецслужбами.