В российских колониях прошло почти 9 тысяч выездных судебных заседаний за три года
При этом более четырёх тысяч из них, то есть 45,9%, было посвящено вопросу условно-досрочного освобождения. Больше всего заседаний состоялось в Удмуртской Республике.
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С 1 января 2019 по 2022 год в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) России прошло 8947 выездных заседаний, были рассмотрены дела в отношении 9057 человек. Об этом говорится в официальной справке, оказавшейся в распоряжении РАПСИ.
При этом более четырёх тысяч выездных заседаний состоялось по вопросу условно-досрочного освобождения. Решение о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания принималось на 2856 заседаниях. 1320 заседаний было посвящено вопросу изменения вида исправительного учреждения в связи с хорошим поведением осуждённого и 333 — в связи со злостным нарушением преступником порядка отбывания наказания. Наибольшее количество выездных заседаний прошло в УФСИН России по Удмуртской Республике (572), в УФСИН по Омской (473), Курской (400) и Ростовской (444) области.
Ранее Лайф писал о том, что в России за 2021 год более 23 тысяч человек погибло в результате преступлений. В общей сложности ущерб от противоправной деятельности составил 834,5 миллиарда рублей.
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