В российских колониях прошло почти 9 тысяч выездных судебных заседаний за три года

С 1 января 2019 по 2022 год в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) России прошло 8947 выездных заседаний, были рассмотрены дела в отношении 9057 человек. Об этом говорится в официальной справке, оказавшейся в распоряжении РАПСИ.

При этом более четырёх тысяч выездных заседаний состоялось по вопросу условно-досрочного освобождения. Решение о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания принималось на 2856 заседаниях. 1320 заседаний было посвящено вопросу изменения вида исправительного учреждения в связи с хорошим поведением осуждённого и 333 — в связи со злостным нарушением преступником порядка отбывания наказания. Наибольшее количество выездных заседаний прошло в УФСИН России по Удмуртской Республике (572), в УФСИН по Омской (473), Курской (400) и Ростовской (444) области.