НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Украинский олигарх Ахметов собрался в Мариуполь после критики Зеленского

13 февраля его самолёт вылетел из Киева. Помимо него на фоне сообщений о готовящемся "вторжении" России страну покинуло ещё несколько бизнесменов.

15 февраля, 07:37
<p>Ринат Ахметов. Фото © ТАСС / Константин Сазончик</p>

Ринат Ахметов. Фото © ТАСС / Константин Сазончик

Украинский олигарх Ринат Ахметов приедет в город Мариуполь Донецкой области 16 февраля — после заявления президента страны Владимира Зеленского, который раскритиковал покинувших страну бизнесменов. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-секретаря предпринимателя Анну Терехову.

"Ринат Ахметов в среду будет в Мариуполе", — сказала Терехова.

По информации издания, Ринат Ахметов покинул Украину ещё 30 января, а 13 февраля из Киева улетел один из его самолётов. Помимо него на фоне сообщений о готовящемся "вторжении" России страну покинуло ещё несколько олигархов.

Ранее Лайф писал, что президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов, выехавших из страны, вернуться на родину в течение суток. Он заявил о "моменте единства нашей страны". В противном случае, по словам Зеленского, "нам всем, как стране, как руководству, придётся делать серьёзные выводы".

Зеленский назвал большой ошибкой отъезд дипломатов ряда стран на запад Украины

Зеленский назвал большой ошибкой отъезд дипломатов ряда стран на запад Украины

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1