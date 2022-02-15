Украинский олигарх Ахметов собрался в Мариуполь после критики Зеленского

Украинский олигарх Ринат Ахметов приедет в город Мариуполь Донецкой области 16 февраля — после заявления президента страны Владимира Зеленского, который раскритиковал покинувших страну бизнесменов. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-секретаря предпринимателя Анну Терехову.

"Ринат Ахметов в среду будет в Мариуполе", — сказала Терехова.

По информации издания, Ринат Ахметов покинул Украину ещё 30 января, а 13 февраля из Киева улетел один из его самолётов. Помимо него на фоне сообщений о готовящемся "вторжении" России страну покинуло ещё несколько олигархов.