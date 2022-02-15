В покровской колонии начался процесс над Навальным по новому делу

В покровской ИК-2, где отбывает наказание Алексей Навальный, началось выездное заседание Лефортовского районного суда Москвы по делу о мошенничестве и неуважении к суду.

На суд приехала жена осуждённого Юлия Навальная, которая накануне потребовала допустить её на заседание, несмотря на то что оно проходит в колонии, а также пропустили его адвокатов. Аккредитованные судом журналисты смогут наблюдать за ним в режиме видеосвязи.