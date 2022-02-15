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В покровской колонии начался процесс над Навальным по новому делу

На этот раз он обвиняется по четырём эпизодам мошенничества и одному эпизоду, связанному с неуважением к суду.

15 февраля, 08:25

Фото © SHOT

Кадры с судебного процесса над Навальным по новому делу. Видео © SHOT

В покровской ИК-2, где отбывает наказание Алексей Навальный, началось выездное заседание Лефортовского районного суда Москвы по делу о мошенничестве и неуважении к суду.

На суд приехала жена осуждённого Юлия Навальная, которая накануне потребовала допустить её на заседание, несмотря на то что оно проходит в колонии, а также пропустили его адвокатов. Аккредитованные судом журналисты смогут наблюдать за ним в режиме видеосвязи.

Кадры перед началом судебного процесса над Навальным по новому делу. Видео © SHOT

Напомним, что Навальный по решению суда проведёт в колонии около двух с половиной лет по делу "Ив Роше". Ранее Петушинский районный суд уже рассмотрел три иска блогера к ИК. Они касались оспаривания постановки на учёт как склонного к побегу, цензуры получаемых им газет и невыдачи книг. Уголовное дело за мошенничество было возбуждено более года назад. По версии СК, Навальный похитил около 350 млн рублей, выделенных в качестве пожертвований ФБК*.

*Запрещённые в России экстремистские организации, выполнявшие функции иностранного агента.

В суд Москвы поступило новое уголовное дело в отношении Навального

В суд Москвы поступило новое уголовное дело в отношении Навального

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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