Европарламент одобрил решение выделить Украине новый пакет помощи в €1,2 млрд
После окончательного утверждения в течение 12 месяцев Киев получит всю сумму двумя траншами по 600 миллионов евро.
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Европарламент (ЕП) одобрил решение членов Совета Европейского союза относительно нового пакета макрофинансовой помощи Украине. ЕС предоставит Киеву поддержку в размере 1,2 миллиарда евро. Об этом стало известно в ходе сессии законодательного органа в Страсбурге.
"Союз окажет макрофинансовую помощь, которая будет доступна для поддержки макроэкономической стабилизации и программы коренных реформ на Украине. Эта помощь будет предоставлена в виде займов", — говорится в документе.
Уточняется, что благодаря этой помощи Украина сможет покрыть платёжный баланс. Как только решение ЕП будет утверждено, Киеву в течение года двумя траншами переведут всю сумму.
Ранее Лайф писал о том, что Евросоюз с 2014 года предоставил Украине беспрецедентный объём помощи в 17 миллиардов евро и намерен продолжать помогать Киеву, в том числе в укреплении ВС.
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