НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Европарламент одобрил решение выделить Украине новый пакет помощи в €1,2 млрд

После окончательного утверждения в течение 12 месяцев Киев получит всю сумму двумя траншами по 600 миллионов евро.

15 февраля, 08:28

Фото © Wikipedia

Европарламент (ЕП) одобрил решение членов Совета Европейского союза относительно нового пакета макрофинансовой помощи Украине. ЕС предоставит Киеву поддержку в размере 1,2 миллиарда евро. Об этом стало известно в ходе сессии законодательного органа в Страсбурге.

"Союз окажет макрофинансовую помощь, которая будет доступна для поддержки макроэкономической стабилизации и программы коренных реформ на Украине. Эта помощь будет предоставлена в виде займов", — говорится в документе.

Уточняется, что благодаря этой помощи Украина сможет покрыть платёжный баланс. Как только решение ЕП будет утверждено, Киеву в течение года двумя траншами переведут всю сумму.

Зеленский призвал Евросоюз немедленно ввести санкции против России

Зеленский призвал Евросоюз немедленно ввести санкции против России

Ранее Лайф писал о том, что Евросоюз с 2014 года предоставил Украине беспрецедентный объём помощи в 17 миллиардов евро и намерен продолжать помогать Киеву, в том числе в укреплении ВС.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1