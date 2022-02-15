Европарламент одобрил решение выделить Украине новый пакет помощи в €1,2 млрд

Европарламент (ЕП) одобрил решение членов Совета Европейского союза относительно нового пакета макрофинансовой помощи Украине. ЕС предоставит Киеву поддержку в размере 1,2 миллиарда евро. Об этом стало известно в ходе сессии законодательного органа в Страсбурге.

"Союз окажет макрофинансовую помощь, которая будет доступна для поддержки макроэкономической стабилизации и программы коренных реформ на Украине. Эта помощь будет предоставлена в виде займов", — говорится в документе.

Уточняется, что благодаря этой помощи Украина сможет покрыть платёжный баланс. Как только решение ЕП будет утверждено, Киеву в течение года двумя траншами переведут всю сумму.