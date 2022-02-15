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Появилось видео нападения своры собак на мальчика в Оренбурге

Из-за высоких сугробов школьник не смог быстро убежать от животных, они начали прыгать на него и кусать. К счастью, крики услышал прохожий.

15 февраля, 12:04

Прохожий прибежал на крики ребёнка и успел отогнать собак. Кадр из видео © VK / "Оренбург очевидец"

Стая собак напала на мальчика. Видео © VK / "Оренбург очевидец"

В Оренбурге на улице Дорофеева местные жители сняли на видео момент нападения стаи собак на мальчика, которое произошло 13 февраля. Ролик был опубликован в группе "Оренбург очевидец" во "ВКонтакте".

На кадрах видно, как школьник вечером идёт мимо дома со школьным ранцем на спине. Тут к нему подбегает свора собак, начинает прыгать и кусать. Ребёнок визжит от страха, высокие сугробы мешают ему быстро убежать. В результате мальчику удаётся кувырком выбраться на проезжую часть. К счастью, крики ребёнка услышал прохожий и быстро пришёл на помощь. В результате случившегося малыш не пострадал. Как сообщал Лайф, вчера на место выехали специалисты по отлову животных, собак планируется поместить в приют.

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Напомним, это уже второй случай нападения животных на детей в Оренбурге за последние дни. Лайф рассказывал, что стая собак атаковала 13-летнюю девочку, причинив ей телесные повреждения. По данному факту СК возбудил уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц городского управления ЖКХ. В мэрии добавили, что на улице было отловлено три собаки, они находятся в приюте.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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