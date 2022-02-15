Появилось видео нападения своры собак на мальчика в Оренбурге

Стая собак напала на мальчика. Видео © VK / "Оренбург очевидец"

В Оренбурге на улице Дорофеева местные жители сняли на видео момент нападения стаи собак на мальчика, которое произошло 13 февраля. Ролик был опубликован в группе "Оренбург очевидец" во "ВКонтакте".

На кадрах видно, как школьник вечером идёт мимо дома со школьным ранцем на спине. Тут к нему подбегает свора собак, начинает прыгать и кусать. Ребёнок визжит от страха, высокие сугробы мешают ему быстро убежать. В результате мальчику удаётся кувырком выбраться на проезжую часть. К счастью, крики ребёнка услышал прохожий и быстро пришёл на помощь. В результате случившегося малыш не пострадал. Как сообщал Лайф, вчера на место выехали специалисты по отлову животных, собак планируется поместить в приют.