Новичок "Зенита" пообещал сбрить бороду, если клуб выиграет Лигу Европы

Новобранец "Зенита", нападающий Юри Алберто, заявил, что сбреет бороду в случае победы сине-бело-голубых в Лиге Европы.

"Со всеми силами подходим к игре 17 февраля. Я сбрею бороду, если мы выиграем Лигу Европы. У нас есть все шансы, будем бороться и сражаться", — заявил бразилец журналистам.