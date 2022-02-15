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Новичок "Зенита" пообещал сбрить бороду, если клуб выиграет Лигу Европы

Первый шаг в сторону трофея петербуржцы сделают 17 февраля на домашнем для себя стадионе.

15 февраля, 12:16

Нападающий Юри Алберто. Фото © ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

Новобранец "Зенита", нападающий Юри Алберто, заявил, что сбреет бороду в случае победы сине-бело-голубых в Лиге Европы.

"Со всеми силами подходим к игре 17 февраля. Я сбрею бороду, если мы выиграем Лигу Европы. У нас есть все шансы, будем бороться и сражаться", — заявил бразилец журналистам.

Француз Бенуа Бастьен рассудит "Зенит" и "Бетис" в матче Лиги Европы

Француз Бенуа Бастьен рассудит "Зенит" и "Бетис" в матче Лиги Европы

Добавим, что первый матч "Зенит" — "Бетис" пройдёт в Санкт-Петербурге 17 февраля. Начало встречи в 20:45 по московскому времени. Судить игру будет французская бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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