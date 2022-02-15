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Француз Бенуа Бастьен рассудит "Зенит" и "Бетис" в матче Лиги Европы

Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 17 февраля. Начало игры в 20:45 по московскому времени.

15 февраля, 09:36

Французский арбитр Бенуа Бастьен. Фото © Getty Images / Marcio Machado / Eurasia Sport

Французский арбитр Бенуа Бастьен назначен главным судьёй матча "Зенит" – "Бетис" в рамках первого раунда плей-офф Лиги Европы.

Помогать ему будут его соотечественники Бенжамен Пажес и Орельен Друэ. Резервным арбитром назначен Жереми Пиньяр, а за работу VAR будут отвечать Бенуа Мийо и Амори Дельрю.

Голкипер "Зенита" Крицюк пропустит матч Лиги Европы против "Бетиса"

Голкипер "Зенита" Крицюк пропустит матч Лиги Европы против "Бетиса"

Добавим, что первый матч "Зенит" – "Бетис" пройдёт в Санкт-Петербурге 17 февраля. Начало встречи в 20:45 по московскому времени.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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