Француз Бенуа Бастьен рассудит "Зенит" и "Бетис" в матче Лиги Европы
Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 17 февраля. Начало игры в 20:45 по московскому времени.
Французский арбитр Бенуа Бастьен. Фото © Getty Images / Marcio Machado / Eurasia Sport
Французский арбитр Бенуа Бастьен назначен главным судьёй матча "Зенит" – "Бетис" в рамках первого раунда плей-офф Лиги Европы.
Помогать ему будут его соотечественники Бенжамен Пажес и Орельен Друэ. Резервным арбитром назначен Жереми Пиньяр, а за работу VAR будут отвечать Бенуа Мийо и Амори Дельрю.
Добавим, что первый матч "Зенит" – "Бетис" пройдёт в Санкт-Петербурге 17 февраля. Начало встречи в 20:45 по московскому времени.
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