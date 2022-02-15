Захарова призвала британское правительство извиниться за ложь о российском "вторжении"
В МИД напомнили, что Лондону обычно не нужны поводы для обвинения Москвы в агрессии, хотя возле британских границ российские войска замечены не были.
Обложка © Facebook.com / Russian Foreign Ministry — МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла слова министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о том, что она поверит в отсутствие планов у Москвы по вторжению на Украину только после полномасштабного отвода российских сил от границ. Таким образом британский политик отреагировала на заявление Минобороны РФ о том, что российские военные после учений начинают возвращаться в свои гарнизоны. Захарова в ответ призвала британское правительство извиниться за распространяемую ложь о якобы готовящемся вторжении.
"Мы к британским границам, например, и не подводили войска, а "напасть", по мнению предыдущего поколения лондонской политической мысли, на Британию сумели в районе солсберецких шпилей. Британской стороне пора извиниться за всю ту ложь, которую наговорили её официальные лица своим подданным и мировому сообществу", — указала представитель МИД в своём Telegram.
В последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. А вот Киев, похоже, вовсю готовится к наступлению. По данным Народной милиции ДНР, в Донбасс прибыли польские наёмники для проведения диверсий. Также в регион прибыли националисты Незалежной. Кроме того, сообщалось о зафиксированной украинской бронетехнике возле села Муратово у линии соприкосновения.
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