Захарова призвала британское правительство извиниться за ложь о российском "вторжении"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла слова министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о том, что она поверит в отсутствие планов у Москвы по вторжению на Украину только после полномасштабного отвода российских сил от границ. Таким образом британский политик отреагировала на заявление Минобороны РФ о том, что российские военные после учений начинают возвращаться в свои гарнизоны. Захарова в ответ призвала британское правительство извиниться за распространяемую ложь о якобы готовящемся вторжении.

"Мы к британским границам, например, и не подводили войска, а "напасть", по мнению предыдущего поколения лондонской политической мысли, на Британию сумели в районе солсберецких шпилей. Британской стороне пора извиниться за всю ту ложь, которую наговорили её официальные лица своим подданным и мировому сообществу", — указала представитель МИД в своём Telegram.