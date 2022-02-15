Два российских фристайлиста вышли в финал Олимпиады в Пекине в акробатике
А вот трёхкратный чемпион мира и действующий обладатель Кубка планеты Максим Буров из борьбы выбыл.
Илья Буров. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Российские фристайлисты Илья Буров и Станислав Никитин сумели выйти в финал Олимпийских игр в Пекине в дисциплине "акробатика".
За свой лучший прыжок Илья Буров получил 120,36 балла, а Станислав Никитин — 119,47 балла. Добавим, что за бортом финала остался трёхкратный чемпион мира и действующий победитель Кубка планеты Максим Буров.
Добавим, что финал состоится 16 февраля. Начало решающих соревнований — в 14:00.
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