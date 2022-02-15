Обвинивший курьера "Самоката" в нападении челябинец оказался зачинщиком драки

Челябинец напал на курьера "Самоката". Видео © SHOT

В сервисе доставки "Самокат" прокомментировали ситуацию с их курьером в Челябинске, которого ранее в Сети обвинили в нападении на местного жителя, что закончилось переломом руки у последнего.

"Мы против любых форм насилия и искренне сочувствуем пострадавшему и его семье. Такое поведение курьера-партнёра недопустимо ни при каких обстоятельствах, поэтому он уже отстранён от доставки заказов в "Самокате", — отметили в компании и выразили готовность сотрудничать с полицией и способствовать разрешению конфликта.

При этом, как видно на кадрах с камер уличного наблюдения, публикуемых SHOT, прохожий специально преградил дорогу сотруднику "Самоката". После небольшой перепалки челябинец сам же достал перцовый баллончик и прыснул в лицо курьеру. Тот решил отомстить и, схватив валявшийся лом, погнался за обидчиком.

История получила огласку после того, как жена пострадавшего от действий доставщика выложила пост, в котором рассказала свою версию событий. Она утверждала, что по пути домой с сыном и мужем им встретился курьер. Последний якобы повёл себя агрессивно, когда не смог их объехать, и напал на её мужа. Теперь же расследованием дела занимается полиция, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ.