Трасс заявила, что ей безразличны "оскорбления" со стороны Лаврова
Она не стала вдаваться в подробности, но, вероятно, речь идёт о конфузе, когда глава МИД РФ спросил, признаёт ли Лондон суверенитет России над Воронежем и Ростовом. На это Трасс ответила "нет".
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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс рассказала, что её не волнуют "оскорбления" от российского коллеги Сергея Лаврова. Что именно дипломат посчитала оскорбительным для себя, она не назвала. Но при этом подчеркнула, что продолжит "настаивать на своём".
"Нас беспокоит правительство, которое является экспансионистским по своим намерениям, которое стремится подорвать демократию на своей границе, и мы громко об этом заявляем. Честно говоря, мне всё равно, какие оскорбления мне наносит Сергей Лавров, я продолжу настаивать на своём", — заявила Трасс в эфире британского телеканала ITV.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров во время встречи в Москве спросил британскую коллегу Лиз Трасс, признаёт ли Лондон суверенитет России над Воронежским и Ростовским регионами. На это Трасс ответила: "Великобритания никогда не признает суверенитет России над этими областями". Позже Трасс объяснилась за конфуз с "нероссийскими" Воронежем и Ростовом. После встречи Лавров выразил сожаление, что Трасс на все аргументы отвечала одно: Москва должна отвести свои войска от границ на собственной территории. Дипломат назвал переговоры разговором "немого с глухим".
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