Трасс заявила, что ей безразличны "оскорбления" со стороны Лаврова

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс рассказала, что её не волнуют "оскорбления" от российского коллеги Сергея Лаврова. Что именно дипломат посчитала оскорбительным для себя, она не назвала. Но при этом подчеркнула, что продолжит "настаивать на своём".