Группа поддержки Навального разочарована, что больше никто не приехал его поддержать

Судя по тому, что к колонии, где содержится Алексей Навальный, приехало всего несколько молодых людей, чтобы поддержать блогера на очередном судебном заседании, его популярность резко упала. SHOT публикует кадры, сделанные у ворот исправительного учреждения: журналисты и небольшая компания ребят.

"Я думала, будет ещё кто-то, хоть ещё один человек какой-то, не из нашей компании", — недоумевают в группе поддержки Навального и, видимо, не совсем понимают, в чём обвиняется их "любимец", раз готовы потратить своё время на подобную прогулку к стенам колонии.