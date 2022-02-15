Группа поддержки Навального разочарована, что больше никто не приехал его поддержать
Молодые люди в яркой одежде и с разноцветными волосами оказались единственными "поклонниками" блогера у стен учреждения.
Судя по тому, что к колонии, где содержится Алексей Навальный, приехало всего несколько молодых людей, чтобы поддержать блогера на очередном судебном заседании, его популярность резко упала. SHOT публикует кадры, сделанные у ворот исправительного учреждения: журналисты и небольшая компания ребят.
"Я думала, будет ещё кто-то, хоть ещё один человек какой-то, не из нашей компании", — недоумевают в группе поддержки Навального и, видимо, не совсем понимают, в чём обвиняется их "любимец", раз готовы потратить своё время на подобную прогулку к стенам колонии.
Напомним, Алексей Навальный по решению суда проведёт в колонии около двух с половиной лет по делу "Ив Роше". Ранее Петушинский районный суд уже рассмотрел три иска блогера к ИК. Они касались оспаривания постановки на учёт как склонного к побегу, цензуры получаемых им газет и невыдачи книг. Уголовное дело за мошенничество было возбуждено более года назад. По версии СК, Навальный похитил около 350 млн рублей, выделенных в качестве пожертвований ФБК*. Сегодня, 15 февраля, в колонии, где отбывает наказание Навальный, началось выездное заседание Лефортовского районного суда Москвы по делу о мошенничестве и неуважении к суду.
*Запрещённая в России экстремистская организация, выполнявшая функции иностранного агента.
Комментариев: 0