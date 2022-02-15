Столтенберг заявил об оптимизме НАТО из-за сигналов из России по Украине
По его словам, альянс готов к проведению совместно с РФ серии заседаний, посвящённых теме Киева и контролю над вооружениями.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото © ТАСС / ЕРА / STEPHANIE LECOCQ
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс испытывает оптимизм в связи с сигналами, поступающими из России по продолжению дипломатического урегулирования ситуации на Украине.
"Поступают сигналы из Москвы, что дипломатия должна продолжаться. Это даёт поле для осторожного оптимизма. Но до сих пор мы не видели никаких признаков деэскалации непосредственно на Украине", — отметил Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса 16–17 февраля в Брюсселе.
Он также заявил, что пока не видит этих признаков даже после объявления России о завершении учений. По словам генсека, НАТО хочет увидеть отвод не только личного состава ВС РФ, но и тяжёлых вооружений от границ Украины. Альянс, в свою очередь, рассмотрит возможность долгосрочного размещения сил на восточном фланге, ожидает долгий кризис в Европе из-за ситуации вокруг Украины.
По словам Столтенберга, страны – члены альянса готовы к проведению серии совместных с Москвой заседаний, посвящённых теме Украины и контролю над вооружениями, чтобы "услышать обеспокоенности России, разделить наши и найти точки соприкосновения". Кроме того, генсек пояснил, что министры обороны государств – членов НАТО 16–17 февраля обсудят с коллегами из Грузии и Украины ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе.
Ранее сообщалось, что ВС РФ после учений начинают возвращаться в свои гарнизоны. Войска совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации. Также представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российские военные покинут Белоруссию после завершения совместных учений. Речи о том, что они могут остаться в республике, никогда не шло.
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