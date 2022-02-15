Столтенберг заявил об оптимизме НАТО из-за сигналов из России по Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс испытывает оптимизм в связи с сигналами, поступающими из России по продолжению дипломатического урегулирования ситуации на Украине.

"Поступают сигналы из Москвы, что дипломатия должна продолжаться. Это даёт поле для осторожного оптимизма. Но до сих пор мы не видели никаких признаков деэскалации непосредственно на Украине", — отметил Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса 16–17 февраля в Брюсселе.

Он также заявил, что пока не видит этих признаков даже после объявления России о завершении учений. По словам генсека, НАТО хочет увидеть отвод не только личного состава ВС РФ, но и тяжёлых вооружений от границ Украины. Альянс, в свою очередь, рассмотрит возможность долгосрочного размещения сил на восточном фланге, ожидает долгий кризис в Европе из-за ситуации вокруг Украины.